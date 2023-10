A capa de xeo de Groenlandia pode ser máis resistente ao quecemento global do que se pensaba

Un novo estudo publicado recentemente suxire que a capa de xeo de Groenlandia pode ser máis resistente ao quecemento global do que se cría anteriormente. Os investigadores descubriron que a capa de xeo reacciona lentamente ao quecemento inducido polo home, o que significa que reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nos próximos séculos podería evitar que se derrita.

O estudo, realizado por investigadores do Instituto de Potsdam para a Investigación do Impacto Climático e da Universidade Ártica de Noruega, utilizou modelos informáticos para simular os efectos potenciais de diferentes escenarios de temperatura na capa de xeo. Concluíron que aínda que se superen temporalmente os limiares de temperatura críticas, aínda sería posible evitar un punto de inflexión que provocaría un aumento significativo do nivel do mar durante centos de miles de anos.

Non obstante, os investigadores subliñan que isto non significa que deban relaxarse ​​os esforzos para combater o cambio climático. Afirman que reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro e abordar o quecemento global segue sendo crucial e urxente. O estudo destaca a importancia de estabilizar as temperaturas globais a non máis de 1.5 graos centígrados por encima dos niveis preindustriais para evitar un maior derretimento da capa de xeo.

A capa de xeo de Groenlandia cobre preto do 80% da illa máis grande do mundo e actualmente está a contribuír ao aumento do nivel do mar. Se se derretase por completo, o nivel do mar global aumentaría uns 24 pés, o que provocaría consecuencias devastadoras para as cidades costeiras de todo o mundo.

Este estudo ofrece a esperanza de que se se toman medidas inmediatas para reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, se poida evitar o peor escenario de colapso da capa de xeo e un aumento drástico do nivel do mar. Non obstante, o momento da redución das emisións é crucial, xa que un atraso de máis duns poucos séculos aínda podería levar a un aumento significativo do nivel do mar.

En conclusión, aínda que o estudo suxire que a capa de xeo de Groenlandia pode ser máis resistente ao quecemento global, subliña a necesidade de tomar medidas urxentes para abordar o cambio climático e minimizar os riscos asociados ao derretimento das capas de xeo.

