Un estudo recente realizado por investigadores da Universidade de Utrecht e da Universidade de California, Irvine (UCI) revelou que o derretimento do xeo superficial en Groenlandia foise acelerando nas últimas décadas, mentres que na Antártida foise desacelerando. Os científicos centráronse no papel dos ventos catabáticos e de Foehn no proceso de fusión da capa de xeo de Groenlandia. Estes ventos, que achegan aire cálido e seco ás cimas dos glaciares, contribuíron a un aumento de máis dun 10% no desxeo en Groenlandia nos últimos dez anos. Non obstante, o seu impacto na capa de xeo da Antártida diminuíu nun 32%.

O estudo utilizou simulacións de modelos climáticos rexionais para avaliar os efectos destes ventos sobre as capas de xeo tanto en Groenlandia como na Antártida. Os resultados mostraron que os ventos de baixada son responsables dunha cantidade significativa de derretimento do xeo superficial en ambas as rexións. Este derretimento da superficie conduce á escorrentía e á hidrofractura da plataforma de xeo, o que provoca un aumento do fluxo de auga doce cara aos océanos e, en última instancia, contribúe ao aumento do nivel do mar.

Charlie Zender, coautor do estudo e profesor de ciencia do sistema terrestre da UCI, subliñou que aínda que o impacto dos ventos é significativo, as influencias do quecemento global difiren nos hemisferios sur e norte. En Groenlandia, o quecemento das temperaturas combinados cos efectos dos ventos provocaron un aumento do 34% da fusión total do xeo en superficie. Zender atribuíu isto á influencia do quecemento global na Oscilación do Atlántico Norte (NAO), que causou unha presión de latitudes altas por debaixo do normal e levou aire cálido a Groenlandia e ao Ártico.

Por outra banda, desde o ano 2000, a Antártida experimentou unha diminución do desxeo total da superficie dun 15%. Esta redución débese principalmente á diminución do desxeo da costa abaixo xerada polo vento causada polo colapso de dúas plataformas de xeo na Península Antártica. Ademais, a recuperación do burato de ozono na estratosfera antártica proporcionou un illamento temporal, protexendo a superficie do derretimento adicional.

É fundamental supervisar e modelar o derretimento tanto en Groenlandia como na Antártida a medida que se deterioran as súas capas de xeo, xa que actualmente albergan máis de 200 pés de auga fóra do océano. O derretimento destas capas de xeo xa contribuíu a un aumento de 0.75 polgadas do nivel do mar global desde 1992. Aínda que Groenlandia foi o principal impulsor do aumento do nivel do mar nas últimas décadas, a Antártida está a recuperarse e finalmente dominará o nivel do mar no futuro. subir.

Fontes:

– Estudo: “Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets” publicado en Geophysical Research Letters

