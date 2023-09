As ondas gravitacionais poderían revelar o papel da materia escura na transformación das estrelas de neutróns

Un equipo de físicos teóricos da India propuxo unha nova forma de entender o papel da materia escura na transformación de estrelas de neutróns en buracos negros mediante ondas gravitacionais. A materia escura é unha substancia hipotética que se cre que interactúa coa materia ordinaria a través da gravidade e potencialmente a través de interaccións débiles non gravitacionais. Estas interaccións poderían permitir que partículas de materia escura queden atrapadas dentro dunha estrela de neutróns, que é o denso remanente do núcleo dunha estrela masiva que explotou como supernova.

Os investigadores suxiren que a acumulación de materia escura dentro do núcleo dunha estrela de neutróns podería aumentar a súa densidade ata o punto en que colapsa nun burato negro en miniatura. Este buraco negro crecería entón e enguliría a estrela de neutróns, dando lugar a un buraco negro cunha masa inferior á esperada. A detección destes buracos negros de pouca masa podería proporcionar probas tentadoras da existencia de materia escura.

As observacións de ondas gravitacionais das fusións de pares de buratos negros xa revelaron a existencia de buracos negros dentro dunha brecha de masa de 2-5 masas solares. Os investigadores propoñen que algúns destes buracos negros puideron producirse coa axuda da materia escura. O estudo tamén suxire que estudar estas fusións podería proporcionar información importante sobre a natureza da materia escura e as súas interaccións cos nucleóns.

A vantaxe de utilizar ondas gravitacionais para buscar evidencias da materia escura é que é o método máis sensible dispoñible para detectar as interaccións non gravitacionais da materia escura coa materia ordinaria. A diferenza doutros detectores, as observacións de ondas gravitacionais non están suxeitas ao ruído de fondo de fontes como os neutrinos.

En conclusión, este estudo suxire que as ondas gravitacionais poderían proporcionar información valiosa sobre o papel da materia escura na transformación das estrelas de neutróns en buracos negros. Outras observacións de fusións de buratos negros poden permitir aos físicos avaliar diferentes modelos de materia escura e limitar as súas interaccións coa materia ordinaria.

