Dubidando de Einstein e Euler: probando as leis da gravidade no universo

En 1915, Albert Einstein presentou a súa teoría da Relatividade Xeral, que transformou a nosa comprensión do universo. En lugar de considerar o espazo e o tempo como entidades fixas, Einstein propuxo que eran dinámicos e entretecidos coa materia e a luz. As súas ecuacións explicaron como a materia se curva e deforma o espazo-tempo, influíndo no movemento das estrelas, as galaxias e a luz.

Pero podemos estar seguros de que as ecuacións de Einstein sempre son válidas? Existen situacións nas que poidan ser violadas ou nas que as ecuacións propostas polo matemático do século XVIII Leonhard Euler poidan necesitar modificacións? Esta é unha pregunta que os científicos foron explorando, sobre todo tendo en conta os misterios que aínda existen no noso universo.

Un destes misterios é a materia escura, un tipo de materia que non se pode detectar cos telescopios actuais. Na década de 1930, Fritz Zwicky observou que había cinco veces máis materia no universo da que podíamos detectar. Chamou a esta materia invisible "materia escura". Os científicos non foron capaces de identificar partículas de materia escura nin comprender o seu comportamento. Podería a materia escura estar suxeita a forzas diferentes que a materia ordinaria, desafiando así a ecuación de Euler?

Outro misterio é a observación de que a expansión do universo se está acelerando, ao contrario do que predice a teoría de Einstein. Os científicos aínda están intentando comprender a causa deste comportamento. Existe outra substancia "escura" cunha gravidade repulsiva? Ou a teoría da gravidade de Einstein non é aplicable a escalas moi grandes? Estes misterios proporcionan motivación para probar as leis propostas por Einstein e Euler.

Os investigadores estiveron estudando o comportamento da gravidade a grandes distancias no universo. Identificaron unha sinatura de gravidade modificada chamada "deslizamento gravitacional". Segundo a Relatividade Xeral, a luz e a materia deberían experimentar a mesma curvatura cando viaxan a través do espazo-tempo distorsionado. Ao comparar a forma en que as galaxias caen nos pozos gravitacionais e como se desvía a luz destas galaxias, os científicos poden determinar se hai un deslizamento gravitatorio.

Non obstante, se se detecta un deslizamento gravitatorio, é difícil determinar se se debe a unha modificación das leis de Einstein ou a unha modificación da ecuación de Euler. Para distinguir entre os dous, os científicos necesitan medir o efecto coñecido como "desplazamento ao vermello gravitacional", que se pode facer con telescopios como o Dark Energy Spectroscopic Instrument e o Square Kilometer Array.

Nun estudo recente publicado en Nature Astronomy, os científicos concluíron que medir só o deslizamento gravitatorio non pode determinar se hai unha modificación das leis de Einstein ou da ecuación de Euler. Non obstante, ao medir o desprazamento ao vermello gravitatorio, podería ser posible facer esta distinción. O desafío reside no feito de que os telescopios só poden medir o movemento colectivo das galaxias, que conteñen tanto materia normal como materia escura. Diferenciar os efectos da materia escura e da gravidade modificada faise difícil neste escenario.

O desprazamento ao vermello gravitatorio, que só está influenciado pola distorsión do tempo, proporciona unha forma de sondar directamente o potencial gravitatorio. Cando a luz escapa dun potencial gravitatorio, a súa cor cambia cara ao vermello, o que indica o desprazamento ao vermello gravitatorio. Este efecto é distinto da lente gravitacional, que é causada tanto por distorsións espaciais como temporais.

En conclusión, explorar a validez das ecuacións de Einstein e Euler é un esforzo crítico para comprender os misterios do noso universo. Aínda que a medición do deslizamento gravitatorio pode non proporcionar unha resposta definitiva, medir o desprazamento ao vermello gravitatorio podería axudar a diferenciar entre modificacións da gravidade de Einstein e da ecuación de Euler. Os avances nos telescopios e as técnicas de observación permitirán aos científicos descubrir a verdadeira natureza da gravidade e do universo.

Fontes:

– Einstein e Euler: probando as leis da gravidade no universo, Ruslan Batiuk, Adobe Stock, [URL fonte]

(Nota: omitironse os URL segundo as instrucións)