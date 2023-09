A evolución dos mamíferos en África non está impulsada pola expansión das praderas, suxire o estudo

Novas investigacións desafían a crenza de longa data de que a evolución dos mamíferos en África, incluída a dos antepasados ​​humanos modernos, foi impulsada principalmente pola expansión das praderías. Un estudo realizado por investigadores da Universidade de Utah suxire que os cambios na vexetación poden ter influído no rango espacial dos grupos de mamíferos, provocando extincións e a orixe de novas especies. O estudo centrouse en modelar as respostas de 58 especies herbívoras modernas aos cambios na cuberta leñosa en parques e reservas naturais de África. Os resultados revelaron unha preferencia por ambientes con aproximadamente a metade de cuberta leñosa, mentres que moi poucas especies preferían prados abertos ou bosques pechados.

O equipo de investigación tamén tivo en conta as preferencias dietéticas das especies de mamíferos, incluíndo pastores, navegadores, fruxívoros e alimentadores mixtos. As especies que preferiron os hábitats abertos mostraron un descenso da probabilidade a medida que aumentaba a cobertura leñosa, mentres que as especies que preferían os bosques pechados mostraron un descenso da probabilidade cun cambio cara a prados abertos. O estudo descubriu que algunhas especies, como impalas, búfalos e ñus, non mostraban sensibilidade ao cambio da cuberta vexetal.

Os investigadores concluíron que o ecosistema con máis probabilidade de proliferar a finais do Cenozoico foi un ambiente de sabana, dominado por prados intercalados con arbustos e árbores. Estes ambientes víronse moi influenciados polas precipitacións anuais, que poderían reducir a produtividade do crecemento en condicións máis áridas ou diluír os nutrientes das plantas en áreas con precipitacións excesivas.

O estudo tamén fixo fincapé nas limitacións do uso de restos fósiles para reconstruír os cambios paisaxísticos pasados. Estudos anteriores suxeriron que certos fósiles indican un bosque denso, pero esta investigación demostra que estes fósiles poden non representar con precisión a cobertura forestal nunha área máis grande. Os investigadores advirten de non depender só dos fósiles como "especies indicadoras" durante as reconstrucións paleoecolóxicas.

En resumo, o estudo suxire que a expansión das praderas a través do Cenozoico tardío quizais non fose o principal motor da especiación e extinción de mamíferos en África. Pola contra, os cambios na cuberta vexetal, influenciados por factores como a precipitación, xogaron un papel importante na configuración da evolución dos mamíferos no continente.

Fontes:

