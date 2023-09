As cintas de grafeno proporcionan unha mellor plataforma para os estudos de Twistronics

Un novo enfoque dos estudos de twistronics que inclúen cintas de grafeno podería proporcionar aos investigadores un mellor control sobre o ángulo de torsión e facilitar o estudo dos efectos electrónicos que xorden da torsión e tensión das capas adxacentes de materiais bidimensionais (2D). Estudos anteriores de twistronics centráronse en torcer dúas escamas de material e apilalas, pero a nova técnica baseada en cinta permite un cambio máis continuo no ángulo de torsión, proporcionando un mellor control e facilitando o estudo dos efectos electrónicos.

Ao apilar capas de materiais 2D e variar o ángulo entre elas, os investigadores descubriron que poden cambiar as propiedades electrónicas destes materiais. Por exemplo, unha bicapa de grafeno desenvolve un intervalo de banda cando se coloca en contacto co nitruro de boro hexagonal. Isto ocorre porque as capas de grafeno e hBN pouco coincidentes forman unha superreticular moiré, o que permite que se forme un intervalo de banda. Ao torcer aínda máis as capas e aumentar o ángulo entre elas, a separación da banda desaparece.

Esta capacidade de cambiar as propiedades electrónicas sen ter que alterar a composición química do material é unha dirección fundamentalmente nova na enxeñaría de dispositivos e foi denominada "twistronics". Non obstante, controlar os ángulos de torsión e a tensión asociada segue sendo un reto, xa que diferentes áreas dunha mostra poden ter propiedades electrónicas diferentes. Para superar isto, os investigadores da Universidade de Columbia colocaron unha capa de grafeno en forma de cinta encima do hBN e dobraron lentamente un extremo da cinta utilizando un microscopio de forza piezoatómica. Isto creou un ángulo de torsión que variaba continuamente e un perfil de tensión uniforme que se podía predecir.

Os investigadores puideron sintonizar continuamente tanto a tensión como o ángulo de torsión, dándolles un acceso sen precedentes ao "diagrama de fases" dos ángulos retorcidos. Este nivel de control permite mapear con precisión a dependencia da estrutura da banda electrónica do ángulo de torsión, que antes non era posible. Ademais, a nova técnica ofrece a primeira oportunidade de medir o papel da deformación nos sistemas de grafeno bicapa de ángulo máxico dunha forma reproducible e abre novas ideas para controlar a estrutura da banda electrónica nos sistemas de capas retorcidas.

