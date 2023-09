A flexibilidade de comportamento facilita a rápida expansión do alcance en grackles de cola grande

Investigadores do Instituto Max Planck de Antropoloxía Evolutiva, a Universidade de California en Santa Bárbara e a Universidade de Rochester descubriron que o grackle de cola grande, unha especie de ave que estivo expandindo rapidamente a súa poboación en América do Norte, debe o seu éxito ao seu éxito. comportamento. Os investigadores descubriron que os grackles de rabo grande aumentaron a amplitude do seu hábitat e adaptáronse a vivir en ambientes máis urbanos e áridos, a diferenza do seu parente máis próximo, o grackle de cola de barco.

O estudo, baseado nas observacións da ciencia cidadá sobre a aparición de aves entre 1979 e 2019, revelou que os grackles de rabo grande non simplemente se mudaron a novos hábitats que cumprían os seus requisitos anteriores, senón que ampliaron activamente o seu rango cambiando as súas preferencias de hábitat. Pola contra, os grackles de cola de barco só moveron a súa área de distribución lixeiramente cara ao norte en resposta ao cambio climático.

Os investigadores tamén investigaron o papel do comportamento na capacidade dos grackles de rabo grande para adaptarse a novos hábitats. Descubriron que a poboación no límite da franxa presentaba máis flexibilidade e persistencia en comparación coa poboación non borde. Os investigadores especulan que a persistencia permite aos individuos atopar solucións aos desafíos en novos ambientes, mentres que a variabilidade na flexibilidade dentro dunha poboación aumenta as posibilidades de expansión exitosa.

Os descubrimentos destacan a importancia da flexibilidade e a persistencia para facilitar as rápidas expansións do rango e suxiren que comprender como as especies como o grackles de rabo grande se adaptan a novos ambientes podería proporcionar información para axudar ás especies en declive a afrontar os cambios ambientais.

Fonte: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)