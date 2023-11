AlphaFold revoluciona a predición da estrutura das proteínas e o descubrimento de fármacos

By

O ámbito da investigación sobre proteínas foi revolucionado polos últimos avances en intelixencia artificial. Google DeepMind lanzou unha nova versión de AlphaFold, un modelo de intelixencia artificial deseñado para analizar e predicir a estrutura das moléculas biolóxicas, en particular das proteínas. Esta tecnoloxía de punta promete coñecementos máis precisos sobre as estruturas das proteínas, ao tempo que amplía as súas capacidades para estudar unha gama máis ampla de moléculas.

As proteínas, os bloques fundamentais da vida, adquiren numerosas formas e configuracións que inflúen directamente no seu comportamento. Comprender estas estruturas é crucial para o progreso científico, especialmente nos campos do descubrimento de fármacos e da investigación biomédica.

Históricamente, o proceso de determinación da estrutura das proteínas foi laborioso e lento, a miúdo leva anos en completarse. AlphaFold, desenvolvido por DeepMind hai tres anos, foi o primeiro modelo de software en automatizar con éxito esta tarefa, desafiando as expectativas ao predicir as estruturas das proteínas en cuestión de días.

A versión actualizada de AlphaFold presentada por Google DeepMind mellora moito as capacidades preditivas do modelo. Agora pode estimar as formas de varias moléculas biolóxicas, incluíndo proteínas, ácidos nucleicos como ADN e ARN e ligandos. Os ligandos son moléculas que se unen ás proteínas, alterando a súa funcionalidade e influíndo en procesos celulares vitais como a sinalización celular.

En particular, AlphaFold supera os métodos tradicionais como o acoplamento na predicción da forma dos complexos proteína-ligando, requirindo menos datos e proporcionando unha maior precisión. Este avance abre o camiño para unha análise máis sinxela dos complexos proteína-ligando recentemente descubertos con información previa limitada, simplificando o descubrimento de fármacos e os procesos de deseño molecular.

Ademais, DeepMind informa que AlphaFold demostra unha maior precisión en todos os ámbitos. Pode predecir a estrutura das moléculas atopadas no Banco de datos de proteínas, unha base de datos científica moi utilizada, cunha precisión impresionante.

O impacto das capacidades de AlphaFold esténdese máis aló do laboratorio. Máis de 1.4 millóns de usuarios accederon á base de datos AlphaFold Protein Structure, onde as estruturas xeradas polo modelo de IA están dispoñibles para os investigadores. Ademais, a spin-off de DeepMind Isomorphic Labs incorporou AlphaFold nos seus esforzos de descubrimento de fármacos, destacando as aplicacións prácticas e a relevancia desta tecnoloxía innovadora.

Mentres a IA segue redefinindo os límites da exploración científica, AlphaFold é un testemuño do inmenso potencial da aprendizaxe automática para revolucionar a investigación de proteínas e abrir novas fronteiras no descubrimento de fármacos.

FAQs

Que é AlphaFold?

AlphaFold é un modelo de intelixencia artificial desenvolvido por Google DeepMind. Utiliza algoritmos de aprendizaxe automática para analizar e predicir a estrutura das moléculas biolóxicas, con especial atención ás proteínas.

Por que é importante a estrutura das proteínas?

Comprender as estruturas das proteínas é fundamental porque a forma e a configuración das proteínas afectan directamente o seu comportamento e funcionalidade. As proteínas están implicadas en diversos procesos biolóxicos e son obxectivos fundamentais para o descubrimento de fármacos e a investigación biomédica.

Que é un ligando?

Un ligando é unha molécula que se une a unha proteína, afectando a súa función e comportamento. Os ligandos xogan un papel vital na sinalización celular e son obxectivos importantes para o desenvolvemento de fármacos.

Como beneficia AlphaFold o descubrimento de fármacos?

As capacidades preditivas melloradas de AlphaFold facilitan aos científicos o estudo de complexos proteína-ligando e o deseño de novas moléculas para un posible uso terapéutico. Ao predicir con precisión as estruturas das proteínas e as súas interaccións, AlphaFold axuda na identificación e desenvolvemento de novos fármacos.