O quecemento global non só contribúe ao branqueamento dos corales, senón que tamén ten o potencial de aumentar a poboación de estrelas de coroa de espiñas, que son coñecidos depredadores dos arrecifes de coral. Estas estrelas de mar, na súa etapa adulta, son auténticos depredadores que devoran os arrecifes de coral. Porén, cando son xuvenís, actúan como herbívoros e agardan a que o coral vivo se recupere antes de converterse en depredadores de coral.

Científicos da Universidade de Sidney realizaron experimentos para probar a resistencia das estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís ao estrés térmico. Os experimentos tiñan como obxectivo imitar as condicións das ondas de calor mariñas que provocan o branqueamento e a mortalidade dos corais. As estrelas de mar estiveron expostas a escenarios de ondas de calor con temperaturas que oscilaban entre os 28 °C e os 30 °C, e mostraron unha tolerancia significativamente maior ás condicións das ondas de calor en comparación co coral.

O estudo, publicado na revista Global Change Biology, descubriu que as estrelas de mar de coroa de espiñas xuvenís eran capaces de soportar altas temperaturas ata 20 días. Esta resistencia é case tres veces maior que a intensidade da calor que provoca o branqueamento do coral. Os descubrimentos suxiren que o quecemento das augas podería realmente beneficiar a estas estrelas de mar. A abundancia de hábitat de cascallos coralinos resultante do branqueamento e a mortalidade dos corais permite que o seu número aumente co paso do tempo.

O quecemento dos océanos é unha ameaza directa para a supervivencia dos corales, xa que varias especies de corais desaparecen en rexións como o Mediterráneo e a Gran Barreira de Coral de Australia que experimentan un severo branqueamento. Segundo un informe do goberno australiano, o 91% dos corais da Gran Barreira de Coral foron danados polo branqueamento tras unha prolongada vaga de calor estival.

En conclusión, o quecemento global supón unha ameaza importante para os arrecifes de coral non só a través do branqueamento, senón tamén ao promover potencialmente a proliferación de estrelas de coroa de espiñas. Comprender os impactos do cambio climático nos ecosistemas mariños é fundamental para os esforzos de conservación.

