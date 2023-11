Novas perspectivas sobre a actividade volcánica de Ío

By

Un estudo recente realizado por un equipo de investigadores do Laboratorio de Propulsión a Chorro da NASA, o Instituto Tecnolóxico de California, a Universidade de Arizona e a Universidade Estatal de Arizona arroxou nova luz sobre a actividade volcánica de Io, unha das lúas de Xúpiter. Ao analizar os datos de emisión de calor obtidos dos sensores da nave espacial Juno, os investigadores puideron crear unha visión global da actividade volcánica de Io.

Investigacións anteriores indicaron que Ío é o obxecto volcánicamente máis activo do sistema solar, cunha superficie cuberta de caldeiras e ríos de rocha fundida. Os científicos levan moito tempo curiosos sobre a orixe desta intensa actividade volcánica. A hipótese predominante suxire que o quecemento das mareas causado pola forza gravitatoria de Xúpiter é o responsable de xerar a calor necesaria para alimentar as erupcións volcánicas. Non obstante, houbo un debate sobre se esta calor se orixina nas profundidades de Io ou máis preto da súa superficie.

O novo estudo proporciona probas convincentes que apoian esta última hipótese. Os investigadores descubriron que Ío emite un 60% máis de calor nas súas latitudes máis baixas en comparación coas súas latitudes máis altas. Este achado suxire que a calor responsable da actividade volcánica concéntrase xusto debaixo da superficie da lúa. Os investigadores propoñen que Ío pode ter un manto superior suave ou mesmo un océano fundido debaixo da súa codia.

A visión global da actividade volcánica de Ío creada polo equipo de investigación baséase na análise de 266 puntos quentes volcánicos. Este mapa térmico completo proporciona información valiosa sobre a distribución e intensidade da actividade volcánica na lúa. Tamén destaca a importancia de estudar os polos de Ío, que recibiran pouca atención en investigacións anteriores.

Comprender a dinámica do vulcanismo de Ío é crucial para desvelar os misterios da xeoloxía planetaria e os procesos que conforman os corpos celestes. Os estudos futuros, sen dúbida, construirán sobre estes achados, ofrecendo potencialmente información aínda máis detallada sobre a intrigante actividade volcánica de Ío.

FAQ

Cal é a principal fonte de calor para a actividade volcánica de Ío?

Crese que a principal fonte de calor para a actividade volcánica de Ío é o quecemento das mareas causado pola forza gravitatoria de Xúpiter. Os cambios na distancia entre Io e Xúpiter producen fricción no material rochoso da lúa, producindo calor.

Onde está a calor responsable da actividade volcánica de Ío?

A nova investigación suxire que a calor responsable da actividade volcánica de Ío concéntrase xusto debaixo da superficie da lúa, particularmente nas súas latitudes máis baixas. Este achado indica a posibilidade dun manto superior brando ou mesmo dun océano fundido debaixo da codia de Io.

Como se creou a visión global da actividade volcánica de Ío?

A visión global da actividade volcánica de Ío creouse mediante a análise dos datos de emisión de calor obtidos dos sensores da sonda espacial Juno. Os investigadores combinaron novos datos da órbita de Juno arredor dos polos de Xúpiter con datos anteriores para mapear 266 puntos quentes volcánicos en Io.

Por que é importante estudar os polos de Ío?

O estudo dos polos de Ío é crucial para comprender a distribución e intensidade da actividade volcánica na Lúa. As investigacións anteriores centráronse principalmente no ecuador de Ío, e pouco se sabía sobre os seus polos. O novo estudo destaca a necesidade de investigar as rexións polares para obter unha comprensión completa dos procesos volcánicos de Io.

