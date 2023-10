Observación do ceo de outubro: eventos celestes para observar

Outubro é un mes fascinante para os entusiastas da observación do ceo, xa que ofrece unha variedade de fenómenos celestes para observar. Desde os planetas facendo unha pose no ceo ata unha eclipse de Sol "anel de lume", hai algo para todos.

O 10 de outubro, os observadores do ceo terán a oportunidade de ver Venus no leste antes do amencer. Acompañada dunha esvelta Lúa crecente, a Venus unirase o brillante corazón do león Leo e a estrela branca azulada Regulus, creando unha fermosa exhibición celeste.

Un dos eventos máis esperados en outubro é a eclipse do Sol do "anel de lume", que terá lugar o 14 de outubro. Este evento celeste só será visible no estreito camiño de anularidade que se estende desde Oregón ata Texas e partes de México, América Central e América do Sur. Non obstante, mesmo aqueles que están fóra do camiño da anularidade aínda poderán presenciar unha eclipse parcial.

É importante ter en conta que a observación dunha eclipse solar require unha protección ocular especial, como lentes de eclipse ou un filtro solar especializado. Os observadores do ceo tamén poden usar métodos de visualización indirectos como un proxector estenopeico para observar con seguridade o eclipse. A próxima eclipse solar total terá lugar o 8 de abril de 2024 e percorrerá os Estados Unidos.

O 23 de outubro, a Lúa, iluminada nun 70%, colgará xusto debaixo do planeta anelado Saturno no ceo nocturno. Mirando cara ao sur unha ou dúas horas despois do solpor, os observadores poden presenciar esta impresionante aliñación celeste. Á noite seguinte, verase a Lúa pendurada xusto ao leste de Saturno, o que ofrece outra oportunidade de admirar esta parella celeste.

Para rematar o mes con boa nota, o 28 de outubro, a lúa chea e Xúpiter achegaranse o suficiente para crear unha vista impresionante no ceo. Estes dous obxectos brillantes proporcionarán unha impresionante visualización para os observadores do ceo.

Outubro é realmente un mes cheo de golosinas celestes para os entusiastas da observación do ceo. Tanto se observa o eclipse do "anel de lume" como se marabilla coas aliñacións celestes dos planetas e da Lúa, hai innumerables marabillas que explorar no ceo nocturno.

Definicións:

– Fenómenos celestes: acontecementos ou acontecementos que ocorren no ceo, como eclipses, aliñacións e posicións planetarias.

– Eclipse solar anular: tipo de eclipse solar onde a Lúa non cobre completamente o Sol, deixando visible un anel de luz solar arredor dos bordos da Lúa.

– Método de visualización indirecta: un xeito seguro de observar unha eclipse solar ou outros obxectos celestes brillantes sen mirar directamente o Sol, como mediante un proxector estenopeico.

Fontes:

- NASA JPL (Twitter)