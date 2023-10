Científicos analizan a distribución do ADN de Neandertal nos humanos modernos

Científicos da Universidade de Xenebra (UNIGE) realizaron un estudo que analiza a distribución do ADN de Neandertal nos xenomas dos humanos modernos durante os últimos 40,000 anos. O estudo, publicado en Science Advances, ofrece información sobre a historia común dos neandertais e os humanos modernos.

O estudo revela que os humanos modernos, orixinarios de África, comezaron a substituír aos neandertais na parte occidental de Eurasia hai 40,000 anos. Esta substitución produciuse gradualmente ao longo de varios milenios, o que levou á integración do ADN de Neandertal nos xenomas dos humanos modernos.

Os investigadores investigaron a presenza de gradientes de introgresión neandertal tras as expansións humanas mediante a análise dos paleoxenomas euroasiáticos. Descubriron que a expansión fóra de África deu lugar a gradientes espaciais de ascendencia neandertal que persistían ao longo do tempo. A expansión dos primeiros agricultores do Neolítico xogou un papel importante na redución da introgresión neandertal nas poboacións europeas en comparación coas poboacións asiáticas.

A secuenciación do xenoma e a análise comparativa estableceron que os neandertais e os humanos modernos se cruzaron, dando como resultado aproximadamente o dous por cento do ADN de neandertal nos eurasiáticos actuais. Esta porcentaxe varía lixeiramente entre as rexións de Eurasia, e as poboacións asiáticas teñen unha proporción de ADN neandertal lixeiramente maior que as europeas.

Unha hipótese para explicar esta diferenza é que a selección natural puido ter varios efectos sobre os xenes de Neandertais en diferentes poboacións. Porén, os investigadores da UNIGE propoñen unha hipótese alternativa baseada nos fluxos migratorios. Segundo a súa hipótese, canto máis se afasta de África, maior é a proporción de ADN de neandertais, xa que os neandertais estaban principalmente localizados en Europa.

Para probar esta hipótese, os investigadores utilizaron unha base de datos de máis de 4,000 xenomas de individuos que viviron en Eurasia durante os últimos 40 milenios. As análises estatísticas revelaron que os cazadores-recolectores do Paleolítico en Europa tiñan unha proporción de ADN neandertal lixeiramente maior que os de Asia. Non obstante, durante a transición ao período neolítico, a proporción de ADN neandertal nas poboacións europeas diminuíu. Este descenso coincidiu coa chegada dos primeiros agricultores de Anatolia, que portaban unha menor proporción de ADN neandertal. O cruzamento entre estes agricultores e as poboacións europeas diluíu aínda máis o ADN neandertal.

O estudo destaca o uso de xenomas antigos e datos arqueolóxicos para rastrexar a historia das especies hibridadas. Tamén proporciona unha referencia para futuros estudos para detectar perfís xenéticos que se desvían da media e poden ter efectos vantaxosos ou desvantaxos.

