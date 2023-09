O novo método permite a modificación xenética simultánea en animais

By

Investigadores da ETH Zurich desenvolveron un método que permite varias modificacións xenéticas nas células dun só animal utilizando as tesoiras do xene CRISPR-Cas. As células dos órganos individuais son modificadas xeneticamente de forma mosaica, tendo cada célula só un xene alterado. Este método permite aos científicos estudar os efectos de varios cambios xenéticos nun único experimento.

Os investigadores aplicaron con éxito este enfoque en ratos adultos, sendo a primeira vez que se fai en animais vivos. Usaron o virus adeno-asociado (AAV) para entregar instrucións ás células dos ratos para a destrución dos xenes. Ao infectar aos ratos cunha mestura de virus que levaban diferentes instrucións, puideron desactivar diferentes xenes nas células do cerebro.

Usando este método, os investigadores obtiveron novos coñecementos sobre unha rara enfermidade xenética en humanos coñecida como síndrome de deleción 22q11.2. Centráronse en 29 xenes da rexión cromosómica asociada á enfermidade e descubriron que tres destes xenes xogan un papel importante na disfunción das células cerebrais. O estudo tamén revelou patróns nas células do rato que lembran a esquizofrenia e os trastornos do espectro autista. Esta nova información pode levar potencialmente ao desenvolvemento de fármacos que compensen a actividade anormal dos xenes.

O método ten aplicacións máis aló do estudo deste trastorno xenético particular. Pódese usar para estudar outros trastornos xenéticos e enfermidades con múltiples xenes implicados. Os investigadores planean aumentar o número de xenes modificados dos 29 actuais a varios centos por experimento. Solicitaron unha patente sobre a tecnoloxía e están a establecer unha spin-off para seguir desenvolvendo e utilizar este método.

