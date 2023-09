O futuro da investigación xenética: avances na tecnoloxía CRISPR

Os investigadores da ETH Zurich fixeron avances significativos no campo da modificación xenética co seu novo método que lles permite modificar xeneticamente cada célula de forma diferente nos animais. Esta técnica innovadora ten o potencial de revolucionar a investigación xenética ao permitir aos científicos estudar os efectos de varias modificacións xenéticas nun único experimento. Anteriormente, os investigadores terían que realizar numerosos experimentos con animais, cada un centrándose nunha modificación xenética diferente. O novo método, que utiliza as tesoiras do xene CRISPR-Cas, realiza simultaneamente múltiples cambios xenéticos dentro das células dun só animal, que se asemellan a un mosaico. Aínda que cada célula ten só un xene alterado, as modificacións varían entre as diferentes células do órgano, o que permite unha análise precisa.

Nun estudo innovador publicado en Nature, os investigadores da ETH Zurich aplicaron con éxito este método a ratos adultos. Ao utilizar o virus adeno-asociado (AAV) como sistema de entrega, puideron dirixirse e modificar xenes específicos nas células dos ratos. Os investigadores centráronse en 29 xenes que están activos no cerebro do rato e estudaron os perfís de ARN das células cerebrais individuais despois de modificar cada xene. A través desta análise, descubriron tres xenes que son os principais responsables da disfunción das células cerebrais nunha rara enfermidade xenética coñecida como síndrome de deleción 22q11.2. Ademais, atoparon patróns nas células do rato que se asemellan a síntomas de esquizofrenia e trastornos do espectro autista.

A habilidade para estudar trastornos xenéticos en animais totalmente crecidos avanza significativamente na investigación no campo. A nova técnica é particularmente valiosa para enfermidades complexas como a esquizofrenia, onde varios xenes xogan un papel. Este método pódese usar para investigar a actividade anormal dos xenes e desenvolver fármacos que poidan compensar estas anomalías. Os investigadores xa buscan ampliar o número de xenes modificados por experimento de 29 a varios centos, facendo que o enfoque sexa aínda máis poderoso.

A ETH Zurich solicitou unha patente sobre esta tecnoloxía innovadora e os investigadores planean establecer unha spin-off para seguir desenvolvendo e utilizar o método. Os avances na tecnoloxía CRISPR abriron infinitas posibilidades para a investigación biomédica, permitindo aos científicos obter unha gran cantidade de información a partir dun único experimento e acelerar a busca das causas moleculares de enfermidades xenéticas complexas.

