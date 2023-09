Tecnoloxía MOXIE en Marte: un avance para a futura exploración humana

O experimento de utilización de recursos in situ de osíxeno de Marte (MOXIE) xerou con éxito osíxeno en Marte, converténdoo nunha tecnoloxía viable para a futura exploración humana do planeta. MOXIE, un dispositivo do tamaño dun forno de microondas, estivo a bordo do rover Perseverance da NASA, e demostrou a capacidade de producir osíxeno para o combustible e a respiración.

Durante a súa misión, MOXIE xerou un total de 122 gramos de osíxeno, producindo 12 gramos de osíxeno por hora na súa máxima eficiencia. O instrumento superou os obxectivos orixinais da NASA, funcionando cun 98% de pureza ou mellor. Esta tecnoloxía innovadora ten o potencial de converter os recursos locais en produtos útiles para futuras misións de exploración.

Unha das principais aplicacións de MOXIE é como fonte de propulsor de foguetes. En lugar de transportar grandes cantidades de osíxeno da Terra, os futuros astronautas poderían usar materiais atopados en Marte para producir osíxeno para o combustible dos foguetes, o que lles permita facer unha viaxe de regreso a casa. Este concepto, coñecido como utilización de recursos in situ (ISRU), é unha área de investigación en crecemento e podería revolucionar a exploración espacial.

MOXIE non só serviu como demostración tecnolóxica senón que tamén inspirou á comunidade ISRU e influíu na industria dos recursos espaciais. O seu éxito demostrou que a NASA está disposta a investir en tecnoloxías futuras para a supervivencia humana e viaxar a Marte. A partir deste logro, os investigadores están a centrarse agora en novos avances na tecnoloxía de utilización de recursos.

Desenvolver tecnoloxías como MOXIE é crucial para a presenza lunar a longo prazo, establecer unha economía lunar e apoiar unha campaña inicial de exploración humana a Marte. Permiten aos astronautas "vivir da terra" utilizando os recursos dispoñibles noutros corpos planetarios, reducindo a dependencia da Terra para subministracións e combustible.

Coa demostración exitosa de MOXIE en Marte, o futuro da exploración humana e colonización doutros planetas faise máis factible. Ao aproveitar os recursos dos corpos celestes, a humanidade pode ampliar o seu alcance e coñecemento do universo.

Fontes:

- Artigo fonte (URL)

- Marte: O segundo planeta máis pequeno do noso sistema solar, coñecido como "Planeta Vermello". Ten unha atmosfera delgada e caracterízase polas súas condicións poeirentas, frías e desérticas.

- NASA: A Administración Nacional de Aeronáutica e Espazo, unha axencia independente do Goberno Federal dos EUA responsable da exploración e investigación espacial.

- MIT: O Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, unha prestixiosa universidade privada de investigación.