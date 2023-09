O descubrimento de xenes mellora a comprensión do crecemento do cabelo da raíz e a busca de nitratos nas gramíneas

Investigadores da Universidade Estatal de Washington identificaron un xene, chamado "BUZZ", que xoga un papel crucial no crecemento dos pelos das raíces das plantas. Os pelos das raíces son pequenas estruturas que axudan ás plantas a absorber auga e nutrientes do chan. O descubrimento deste xene non só arroxa luz sobre os mecanismos do crecemento das raíces, senón que tamén ten o potencial de mellorar a produción de cultivos sostibles.

Descubriuse que o xene BUZZ regula o crecemento das raíces, tanto en termos de velocidade como de iniciación da raíz lateral, en resposta á concentración de nitratos no chan. O nitróxeno é un nutriente esencial para o crecemento das plantas e os nitratos son unha fonte primaria de nitróxeno. Comprender como as plantas atopan e usan os nitratos pode ter implicacións significativas para a agricultura, as prácticas de fertilización e a sustentabilidade ambiental.

Curiosamente, o xene BUZZ exprésase en niveis baixos e nunca fora descrito antes. Isto dificultou a súa identificación. Crese que o xene se conserva en diferentes especies de herba, incluíndo cultivos importantes como o trigo, o arroz, o millo e a cebada. Mellorar a capacidade destes cultivos para atopar e utilizar eficazmente os nitratos pode ter un profundo impacto na produción mundial de alimentos.

Os investigadores agora están a afondar nos mecanismos controlados polo xene BUZZ. Ao desvelar as funcións específicas deste xene, esperan descubrir máis información sobre a busca de nitratos e o desenvolvemento do sistema raíz.

O estudo foi dirixido por estudantes de doutoramento do laboratorio da Universidade do Estado de Washington, xunto con colaboradores doutras institucións. Os achados destacan a importancia da investigación básica para comprender os procesos biolóxicos fundamentais, que en última instancia poden levar a aplicacións prácticas na mellora e sostibilidade dos cultivos.

Fontes:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: un xene esencial para o crecemento do cabelo da raíz posterior á iniciación e un mediador da arquitectura radicular en Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079