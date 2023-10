Exploráronse os efectos mecánicos do exercicio no crecemento muscular usando unha innovadora alfombra de xel

By

Sábese que o exercicio ten moitos beneficios para o noso corpo, incluíndo facer que os nosos músculos sexan máis fortes e tonificados. Non obstante, os mecanismos exactos detrás deste proceso seguen sendo un misterio. Os investigadores do MIT desenvolveron unha colchoneta de exercicios única feita de hidroxel que lles permite estudar os efectos puramente mecánicos do exercicio a nivel microscópico.

A alfombra de xel, de tamaño similar a un cuarto, contén pequenas partículas magnéticas. Usando un imán externo debaixo da alfombra para mover estas partículas, o xel pódese facer que se tambalee como unha colchoneta vibratoria, simulando as forzas que experimentan os músculos durante o exercicio. As células musculares medran no xel e os investigadores observan como responden ao exercicio mecánico creado polas vibracións do imán.

Os descubrimentos iniciais mostran que o exercicio mecánico consistente pode facer que as fibras musculares crezan nunha dirección coordinada. Estas fibras aliñadas e exercidas son capaces de contraerse xuntas. Isto suxire que o xel podería usarse para guiar o crecemento das fibras musculares, o que pode levar á creación de follas organizadas de músculos sólidos e funcionais. Tales músculos poderían usarse en robots brandos ou para reparar tecidos danados.

O doutor Ritu Raman, do MIT, espera que esta nova plataforma poida axudar ao recrecemento muscular despois dunha lesión ou a diminuír os efectos do envellecemento. Ao comprender mellor como as diferentes forzas mecánicas, especialmente o exercicio, afectan aos tecidos musculares a nivel celular, os investigadores poden desenvolver formas innovadoras de restaurar a mobilidade en persoas con trastornos motores e crear robots flexibles.

A alfombra de xel, chamada 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), proporciona un método non invasivo para dar forma ás fibras musculares e estudar a súa resposta ao exercicio. Os investigadores planean utilizar este innovador xel para estudar outros tipos celulares e a súa resposta á estimulación mecánica.

Este estudo presenta un novo enfoque para animar ás células musculares a aliñar e coordinar o seu crecemento usando unha alfombra de xel tambaleante. Isto ten o potencial de avanzar na enxeñaría do tecido muscular e afondar na nosa comprensión do impacto das forzas mecánicas no comportamento celular.

