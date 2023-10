Unha nova especie de dinosauro saurópodo descuberta en España

Un novo estudo revelou o descubrimento dunha especie de dinosauro saurópodo ata agora descoñecida que viviu hai 122 millóns de anos no que hoxe é a Península Ibérica. Chamada Garumbatitan morellensis, esta nova especie de dinosauro atopouse en Morella, España, e ampliou a nosa comprensión da diversidade de dinosauros do período Cretácico Inferior en Europa.

Os fósiles deste dinosauro recentemente identificado foron desenterrados no xacemento fósil de Sant Antoni de la Vespa en Morella. Este sitio ten unha das concentracións máis altas de ósos de dinosauros saurópodos do Cretácico Inferior Europeo e proporcionou información importante sobre a fauna dos dinosauros da época. Neste depósito atopáronse os restos de polo menos catro individuos, entre eles tres pertencentes a Garumbatitan morellensis.

O investigador principal Pedro Mocho, paleontólogo da Universidade de Lisboa, describiu un dos individuos como especialmente grande, con vértebras de máis dun metro de ancho e un fémur que podería alcanzar os dous metros de lonxitude. Tamén atoparon dous pés case completos e articulados, un achado raro no rexistro xeolóxico.

Os científicos puideron diferenciar Garumbatitan morellensis doutros dinosauros saurópodos en función das súas características anatómicas distintas. A morfoloxía do fémur e do pé diferenciouna dos seus contemporáneos, semellando aos saurópodos do Cretácico Superior. Este estudo tamén arroxa luz sobre as conexións de parentesco entre Garumbatitan morellensis e outros saurópodos do Cretácico Inferior da Península Ibérica.

Ademais, esta investigación destaca a complexa historia evolutiva dos saurópodos do Cretácico europeo, o que suxire a dispersión de especies entre continentes. Os achados tamén indican relacións entre os saurópodos europeos e os de Asia, América do Norte e África.

Os materiais fósiles descubertos no depósito de Sant Antoni de la Vespa seguiranse estudando e restaurando, proporcionando información valiosa sobre a evolución temperá dos saurópodos que dominaron as faunas dos dinosauros durante o último millón de anos da era Mesozoica.

fonte:

– Referencia da revista: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla et al. Un novo dinosauro saurópodo do Cretácico Inferior de Morella (España) ofrece novas perspectivas sobre a historia evolutiva dos titanosauriformes somfospondilos ibéricos. Revista Zoolóxica da Sociedade Linneana. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124