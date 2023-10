Fortalecemento das probas de ondas gravitacionais de relatividade xeral contra as hipóteses astrofísicas

A Relatividade Xeral (GR) foi un modelo de gravidade incriblemente exitoso, superando con nota todas as probas que se lle fixeron. Non obstante, sábese que está incompleto e non está totalmente aliñado con outras teorías fundamentais da física. As ondas gravitacionais (GW) detectadas polo experimento LIGO ofrecen unha nova xanela para probar a validez do GR. Ao estudar as desviacións entre as formas de onda GW previstas e observadas, os físicos poden buscar física máis aló de GR.

Para analizar os datos de GW utilízanse modelos de verosimilitude bayesianos. Estes modelos calculan a probabilidade dunha forma de onda dados os datos. Implica relacionar os parámetros do modelo que describen as desviacións do GR e a poboación de buracos negros cos datos observados. A análise bayesiana tamén se apoia nos priores, que son distribucións de probabilidade que representan o coñecemento previo dos parámetros. Os anteriores poden ser informativos ou pouco informativos, dependendo da nosa comprensión previa dos parámetros.

Un desafío para probar GR usando datos GW é a forte correlación entre os parámetros que describen a poboación de binarios de buracos negros e os parámetros que describen as desviacións do GR. As malas suposicións sobre a poboación de buracos negros poden sesgar a inferencia sobre as desviacións do GR. Por exemplo, asumir un a priori uniforme para a poboación do burato negro cando realmente segue unha distribución da lei de potencia levaría a un resultado sesgado.

Para demostrar o impacto das suposicións astrofísicas, os autores compararon modelos con anteriores uniformes con modelos con anteriores motivados astrofísicamente. Os resultados mostraron diferenzas significativas nas distribucións posteriores. A inclusión de información astrofísica levou a unha preferencia por binarios con relacións de masa máis iguais, o que resultou nunha masa de chirp de fusión máis baixa e un coeficiente de desviación máis negativo.

Os autores tamén usaron datos LIGO para limitar a masa do gravitón, unha partícula hipotética que media as interaccións gravitatorias. Ao incluír a priori astrofísica, reduciuse a restrición sobre a masa do gravitón, mostrando un maior apoio para un gravitón sen masa e menos para as desviacións do GR.

En conclusión, os autores subliñan a importancia de incluír a priori astrofísica nas probas de GR utilizando datos de GW. Estes priores axudan a reducir o sesgo dos priores non informativos e a mellorar a precisión das inferencias. Non obstante, é esencial probar correctamente o espazo anterior e ter en conta os posibles prexuízos que aínda poidan existir.

- Fontes:

Ethan Payne, Maximiliano Isi, Katerina Chatziioannou, Will M. Farr. "Fortalecemento das probas de ondas gravitacionais da relatividade xeral contra as suposicións astrofísicas" (Preprint, arXiv)