Novo ensaio no punto de atención para a detección rápida do virus Monkeypox

Un estudo de proba de concepto publicado en The Lancet Microbe presenta un prometedor ensaio no punto de atención para a detección rápida do virus da varíola do mono (MPXV). Os investigadores de Australia desenvolveron o ensaio baseado na amplificación isotérmica e na tecnoloxía CRISPR-Cas. Coa súa alta sensibilidade e especificidade, o ensaio funcionou ben en comparación co ensaio de reacción en cadea da polimerase cuantitativa (qPCR) patrón ouro.

A varíola do mono é unha enfermidade zoonótica causada polo MPXV, un gran virus de ADN de dobre cadea. Aínda que se rexistraron principalmente en homes que teñen sexo con homes, tamén se observaron casos en mulleres e bebés. A Organización Mundial da Saúde (OMS) declarou a varíola do mono como unha emerxencia de saúde pública entre xullo de 2022 e maio de 2023 debido á súa aparición repentina, rápida propagación e falta de información sobre a eficacia da vacina.

Actualmente, o método de diagnóstico estándar de ouro para a detección de MPXV é a qPCR, que require equipos especializados e persoal capacitado. O diagnóstico adoita ocorrer en laboratorios especializados e pode levar varios días despois da recollida de mostras para obter resultados, especialmente en situacións de escasos recursos.

Neste estudo, os investigadores desenvolveron un ensaio no punto de atención chamado "MPXV-CRISPR" para a detección rápida de MPXV. O ensaio implica a extracción de ADN xenómico (ADNg) de mostras clínicas, seguida da amplificación e detección mediante a escisión de ADN mediada por CRISPR-Cas12a. Pódese ler usando métodos baseados en fluorescencia e tiras de fluxo lateral.

O ensaio demostrou unha sensibilidade clínica do 100% e unha especificidade do 99.3% en comparación co ensaio qPCR e un panel de patóxenos virais e bacterianos. A lectura de fluxo lateral alcanzou unha sensibilidade do 100% e unha especificidade do 98.6% para MPXV, sen reactividad cruzada contra outros virus.

O ensaio MPXV-CRISPR podería ser unha ferramenta valiosa para o diagnóstico rápido de MPXV no punto de atención en situacións de escasos recursos. Pódese realizar en aproximadamente 45 minutos, proporcionando resultados rápidos e precisos. Recoméndase máis investigacións para ampliar o rango de liñaxes MPXV circulantes obxecto do ensaio.

– Definicións: Monkeypox virus (MPXV): un gran virus de ADN bicatenario que causa a monkeypox, unha enfermidade zoonótica que afecta tanto a humanos como aos animais. MPXV-CRISPR: un ensaio no punto de atención para a detección rápida de MPXV baseado na amplificación isotérmica e na tecnoloxía CRISPR-Cas. Ensaio no punto de atención: unha proba diagnóstica deseñada para realizarse no lugar onde está presente un paciente, que proporciona resultados rápidos sen necesidade de equipo de laboratorio especializado ou persoal capacitado. Amplificación isotérmica: método para amplificar ácidos nucleicos a temperatura constante, eliminando a necesidade dun termociclador. Tecnoloxía CRISPR-Cas: unha ferramenta de edición de xenes que utiliza ARN CRISPR (ARNcr) e proteínas asociadas a CRISPR (Cas) para dirixir secuencias específicas de ADN para a súa división e modificación.