A importancia do gas na respiración galaxia

O gas xoga un papel crucial no ciclo vital das galaxias. Aínda que as estrelas e galaxias foron durante moito tempo o foco da observación astronómica, só recentemente os investigadores puideron ver e comprender mellor o impacto significativo do gas na formación e evolución destas estruturas cósmicas.

O termo "gas" refírese ao medio interestelar, que se pode atopar entre as galaxias, así como ao gas circumgaláctico que rodea de preto unha galaxia. Estes termos son usados ​​polos astrónomos para describir as diferentes rexións do gas, pero non hai unha fronteira estrita entre elas.

Os astrónomos comezaron a desentrañar o intrincado fluxo de gas entre as galaxias, o seu medio circungaláctico e o medio intergaláctico. Este fluxo xoga un papel vital na regulación da formación estelar, xa que a respiración continua de gas é esencial para o nacemento de novas estrelas. Cando cesa este fluxo, tamén o fai a formación de estrelas.

O proceso de respiración das galaxias implica a interacción entre as estrelas, a gravidade e a temperatura e densidade do gas. Cando se formou o Universo, o gas recolleuse dentro das galaxias e deu a luz estrelas. Cando as estrelas morren, expulsan gas de volta ao espazo circundante, que inicialmente é quente e difuso. Non obstante, a medida que o gas sae da galaxia, arrefríase e a súa densidade aumenta. Isto permite que a gravidade atraiga o gas cara á galaxia, onde pode colapsar e formar novas estrelas.

Os astrónomos conseguiron observar o fluxo de gas dentro e fóra das galaxias desde a década de 1960 utilizando a luz de quásares distantes. Descubriron que o gas circumgaláctico próximo ás galaxias ten unha maior metalicidade, o que indica que é o resultado da expulsión do gas polas estrelas. O gas no medio circungaláctico tamén actúa como fonte de combustible para a formación de estrelas nas galaxias.

As enquisas a gran escala revelaron que o gas do medio circungaláctico é ata 1,000 veces máis denso que o que se atopa no medio intergaláctico. A temperatura deste gas oscila entre 10,000 e 1 millón de Kelvins, o que o fai máis quente e frío que o gas intergaláctico. Non obstante, estudar o gas entrante é un reto debido a que os sinais que se superpoñen os das propias galaxias.

A causa da saída de gas, que é máis fácil de observar, segue sendo incerta. Podería ser o resultado de supernovas, ventos estelares ou mesmo comentarios de buratos negros. Non obstante, independentemente da causa específica, o fluxo de gas finalmente cesa, o que leva á extinción da formación estelar nas galaxias. Unha vez que unha galaxia se inactiva, xa non formará estrelas e aparecerá de cor vermella.

Aínda que aínda queda moito por aprender sobre a respiración galáctica, as simulacións proporcionan aos astrónomos información útil. A simulación FIRE, por exemplo, modela a formación e evolución das galaxias ao longo de miles de millóns de anos, o que permite aos investigadores visualizar o fluxo de gas dentro e fóra destas estruturas cósmicas.

En conclusión, o gas é un compoñente vital no proceso de respiración das galaxias. Comprender o papel do gas na formación estelar e o ciclo de vida das galaxias é fundamental para comprender as orixes das estrelas, dos planetas e mesmo da vida mesma.

Fontes:

