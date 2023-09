Comprender como respiran as galaxias:

Durante séculos, os astrónomos centraron a súa atención nas estrelas e galaxias, só para descubrir que a maioría da materia nunha galaxia é en realidade gas. Cos avances na tecnoloxía, os astrónomos agora poden observar e estudar o fluxo de gas dentro e fóra das galaxias, arroxando luz sobre o proceso de respiración destas estruturas cósmicas. Cando unha galaxia deixa de respirar, a formación estelar deténse.

O gas existe en varias formas no espazo. Cando reside entre galaxias, denomínase medio intergaláctico, mentres que o gas que rodea unha galaxia coñécese como gas circumgaláctico. Non se trata de barreiras distintas, senón de nomes utilizados polos astrónomos para describir estas diferentes fases do gas.

O fluxo de gas entre unha galaxia, o seu medio circungaláctico e o medio intergaláctico é crucial para regular a formación estelar. As estrelas, a gravidade e a temperatura e densidade do gas xogan un papel neste proceso. A medida que o gas se reúne nas galaxias e se forman estrelas, o gas finalmente volve ser expulsado cando as estrelas morren, especialmente como supernovas. O gas, nesta fase, está quente e difuso, resistindo a compactación.

Non obstante, a medida que o gas sae da galaxia e arrefría, a súa densidade aumenta, permitindo que a gravidade exerza un tirón máis forte. O gas é entón atraído de novo á galaxia onde pode colapsar en nubes e dar lugar a novas estrelas. Este ciclo de reciclaxe de gas é o que permite que as galaxias sigan respirando.

Os astrónomos descubriron inicialmente o concepto de respiración galáctica na década de 1960 cando observaron a luz de quásares distantes pasando por nubes de gas. Desde entón, os avances na tecnoloxía proporcionaron aos astrónomos mellores ferramentas e unha comprensión máis profunda deste fenómeno.

Ao estudar o medio circungaláctico, os astrónomos atoparon evidencias de que as galaxias respiran en forma de nubes de gas separadas fóra das galaxias. Algunhas nubes de gas teñen maior metalicidade, o que indica que se orixinaron no interior das galaxias e que posteriormente foron expulsadas. Este gas de maior metalicidade é un claro sinal de gas que xa estivo nunha galaxia.

Aínda que comprender os detalles específicos da respiración galáctica segue sendo un reto, os astrónomos descubriron que o gas no medio circungaláctico é ata 1,000 veces máis denso que o gas intergaláctico. A temperatura deste gas oscila entre 10,000 e 1 millón de Kelvins, o que o fai máis frío e quente que o medio intergaláctico.

As causas das saídas de gas aínda son incertas, con posibilidades que inclúen supernovas, ventos estelares, chorros de buratos negros e retroalimentación. Independentemente dos mecanismos exactos en xogo, este proceso de respiración finalmente se detén, ao que os astrónomos denominan "apagamento".

Comprender como respiran as galaxias é esencial para desentrañar a intrincada relación entre o fluxo de gas, a formación de estrelas e a evolución das galaxias. As investigacións e enquisas en curso neste campo seguen afondando no noso coñecemento do cosmos e do noso lugar dentro del.