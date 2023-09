Os astronautas completan tarefas a bordo da Estación Espacial Internacional

By

Dez residentes viven actualmente na Estación Espacial Internacional (ISS), que serve como laboratorio de investigación e porto espacial para a colaboración internacional na exploración espacial. Tres novos tripulantes chegaron o 19 de setembro e comezaron a adaptarse á vida na ingravidez.

Loral O'Hara da NASA e Nikolai Chub de Roscosmos son os dous residentes orbitais por primeira vez, e xa asumiron varias tarefas de mantemento. O'Hara procesou mostras de auga para avaliar a calidade da auga a bordo da estación, mentres que Chub participou nun experimento para avaliar a función cardiovascular e respiratoria.

Os dous novos membros da tripulación, xunto co enxeñeiro de voo Oleg Kononenko de Roscosmos, foron transportados á ISS na sonda Soyuz MS-24. Kononenko pasou parte do seu día trasladando carga do Soyuz e adaptándose á vida a bordo da estación.

En preparación para a súa saída o 27 de setembro, o astronauta Frank Rubio da NASA, o comandante Sergey Prokopyev e o enxeñeiro de voo Dmitri Petelin de Roscosmos pasaron un tempo familiarizándose coa vida en órbita e completando o adestramento para o descenso controlado manual da nave Soyuz MS-23.

Outros membros da tripulación da Expedición 69 que chegaron en agosto asentáronse nas súas rutinas e participan activamente en varias tarefas. Jasmin Moghbeli da NASA recolleu datos de presión arterial, Andreas Mogensen da ESA probou un novo sistema de iluminación para axudar a manter o ritmo circadiano, Satoshi Furukawa de JAXA realizou tarefas de mantemento da cámara interna de bola e Konstantin Borisov de Roscosmos centrouse nas tarefas de fontanería orbital.

Os membros da tripulación da ISS seguen traballando nas súas tarefas asignadas, contribuíndo á investigación científica e ao estudo do espazo.

