O telescopio extremadamente grande: descubrindo os segredos do universo

Actualmente está en marcha a construción do Telescopio Extremadamente Grande (ELT) no deserto de Atacama de Chile, co ambicioso obxectivo de crear o telescopio máis grande xamais construído. Cun espello primario de 39 metros de diámetro, un pouco máis pequeno que o emblemático Arco do Triunfo de París, e unha estrutura principal que pesa 3700 toneladas, o ELT pretende revolucionar a nosa comprensión do universo.

No corazón do ELT hai unha cámara de imaxe avanzada chamada MICADO (Cámara de imaxe óptica multiadaptativa para observacións profundas). Desenvolvido polo Laboratorio de Investigación de Instrumentación Espacial e Astrofísica (LESIA) do Observatorio de París, MICADO permitirá ao ELT capturar imaxes detalladas de galaxias distantes, estrelas individuais e mesmo axudar na busca de exoplanetas máis aló do noso propio sistema solar.

Un dos retos aos que se enfrontan as observacións terrestres é a turbulencia da atmosfera terrestre, que degrada a calidade das imaxes. Para compensar isto, o ELT incorpora un sistema de óptica adaptativa. Yann Clenet de LESIA explica que este sistema mide a deformación da luz mediante un sensor, e despois utiliza ópticas correctoras -espellos con actuadores- para mellorar a calidade da imaxe. Un ordenador potente determina os comandos que se enviarán aos espellos, garantindo un rendemento óptimo.

A configuración de cinco espellos do ELT proporcionará aos astrónomos unha nitidez e claridade sen precedentes nas súas observacións. Co seu enorme tamaño e tecnoloxía innovadora, o ELT promete desbloquear novos coñecementos sobre os misterios do universo e ampliar o noso coñecemento do cosmos.

Fontes:

– Observatorio Europeo Austral (ESO)

– Laboratorio de Investigación de Instrumentación Espacial e Astrofísica (LESIA) do Observatorio de París en Meudon

Definicións:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): unha cámara de imaxe avanzada desenvolvida para o Extremely Large Telescope

– Exoplanetas: planetas que existen fóra do noso propio sistema solar

– Óptica adaptativa: técnica utilizada para compensar as turbulencias atmosféricas nas observacións terrestres, medindo e corrixindo a deformación da luz.