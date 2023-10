O telescopio espacial James Webb observa planetas ananos no cinto de Kuiper

Usando o telescopio espacial James Webb (JWST), os astrónomos realizaron observacións significativas de tres planetas ananos situados no cinto de Kuiper. Os planetas ananos - Sedna, Gonggong e Quaoar - foron estudados utilizando datos obtidos do espectrómetro de infravermellos próximos de Webb (NIRSpec). Estas observacións proporcionaron información sobre as súas órbitas e composición, incluíndo a presenza de hidrocarburos lixeiros e moléculas orgánicas complexas que se cre que son o resultado da exposición ao metano.

O Cinto de Kuiper, unha rexión nos bordos exteriores do noso Sistema Solar, está poboado por numerosos obxectos xeados. O estudo dos obxectos do cinto de Kuiper (KBO), tamén coñecidos como obxectos transneptunianos (TNO), revolucionou a nosa comprensión da historia do Sistema Solar. Ao examinar a disposición e as características dos KBO, os científicos obtiveron información sobre as correntes gravitacionais que formaron o noso Sistema Solar e deron a coñecer unha historia dinámica das migracións planetarias.

As observacións do JWST dos planetas ananos do cinto de Kuiper significan un importante paso adiante na nosa exploración do Sistema Solar exterior. Dirixido polo profesor Joshua Emery da Universidade do Norte de Arizona, o equipo internacional de astrónomos arroxou nova luz sobre a composición e o comportamento destes obxectos distantes. Os resultados da investigación, detallados nun documento preimpreso revisado para a súa publicación pola revista Icarus, proporcionan información valiosa para os estudos en curso sobre o cinto de Kuiper.

Aínda que o noso coñecemento da Rexión Transneptuniana e do Cinto de Kuiper segue sendo limitado, misións como a Voyager 2 e New Horizons contribuíron á nosa comprensión. Non obstante, o lanzamento do telescopio espacial James Webb xerou unha inmensa emoción entre os astrónomos. As súas capacidades de imaxe infravermella teñen o potencial de revelar novos descubrimentos e proporcionar unha comprensión máis profunda do Sistema Solar exterior e dos seus obxectos celestes.

