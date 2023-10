Explorando os patróns de movemento: unha coincidencia entre os organismos

By

Científicos da Universidade Johns Hopkins fixeron unha observación digna de mención sobre os patróns de movemento mostrados por varios organismos. O seu estudo revela que os organismos, que van desde microbios ata humanos, presentan patróns de movemento similares para comprender e percibir mellor o seu entorno. Esta investigación ten o potencial de impactar disciplinas como a robótica e as ciencias cognitivas.

O estudo centrouse no peixe coitelo eléctrico, unha especie coñecida por emitir descargas eléctricas para localizar refuxio e evadir os depredadores. Os investigadores notaron que cando se apagaban as luces, os peixes mostraban movementos frecuentes de ida e volta, o que lles permitía sentir activamente o seu ambiente en augas escuras. Pola contra, en condicións ben iluminadas, o peixe coitelo balanceaba suavemente con ráfagas pouco frecuentes de movemento rápido. Este cambio de comportamento atribuíuse á necesidade dos peixes de explorar o seu entorno de forma máis activa cando a incerteza é alta e volver a un modo de "explotación" máis estable cando a incerteza diminúe.

Curiosamente, os investigadores descubriron que este comportamento de cambio de modo non se limitaba só aos peixes. Ao crear un modelo para simular comportamentos sensoriais clave, identificaron os mesmos movementos dependentes dos sensores noutros organismos, incluíndo ameba, polillas, cascudas, morcegos, ratos e humanos. Estes achados demostran que os organismos de diferentes especies desenvolveron estratexias similares para optimizar a súa percepción do mundo.

As implicacións do estudo van máis aló da comprensión do comportamento animal. Os investigadores cren que os seus coñecementos poden aplicarse para mellorar o deseño de drons de busca e rescate, rovers espaciais e outros robots autónomos. Ao incorporar estes patróns de movemento dependentes dos sensores nos sistemas de control robóticos, os científicos esperan mellorar a capacidade dos robots para navegar e dar sentido aos seus ambientes.

En xeral, este estudo arroxa luz sobre a interconexión dos patróns de movemento en diversos organismos. Destaca como a evolución levou á converxencia de solucións similares, mesmo en especies que están afastadas na árbore da vida. Avanzando, a exploración máis profunda dos movementos de detección inconsciente en animais e outros organismos vivos promete afondar a nosa comprensión da cognición e, potencialmente, inspirar avances innovadores na robótica.

FAQ

Cal é o principal achado do estudo realizado por científicos da Universidade Johns Hopkins?

O principal descubrimento é que os organismos, que van desde microbios ata humanos, presentan patróns de movemento similares para comprender e percibir o seu entorno.

Que organismos se mencionaron especificamente nos resultados do estudo?

Os resultados do estudo inclúen peixes coitelos eléctricos, amebas, polillas, cascudas, morcegos, ratos e humanos.

Que aplicacións potenciais ten esta investigación?

A investigación ten implicacións para disciplinas como a robótica e as ciencias cognitivas. Podería usarse para mellorar o deseño e a funcionalidade de drons de busca e rescate, rovers espaciais e outros robots autónomos.