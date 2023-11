Desbloqueando o potencial de MXenes: Nanosheets 2D transformados en arquitecturas 3D

Coas súas propiedades únicas e aplicacións potenciais no sector do almacenamento de enerxía, os MXenes, un tipo de carburos de metais de transición, atraeron unha importante atención entre os investigadores. Estes nanomateriais 2D, que consisten en escamas ultrafinas, posúen unha resistencia mecánica excepcional, unha elevada relación superficie-volume e unha excelente estabilidade electroquímica. Non obstante, todo o seu potencial como supercondensadores vese obstaculizado polo desafío de replanteo durante o procesamento, o que compromete a súa accesibilidade e o seu rendemento xeral.

Para superar este obstáculo, un equipo de investigadores da Universidade Carnegie Mellon desenvolveu unha solución innovadora que transforma as nanofollas MXene 2D en arquitecturas 3D. Dirixido polos profesores Rahul Panat e Burak Ozdoganlar, xunto co Ph.D. candidato Mert Arslanoglu, o equipo logrou isto infiltrando MXene nun andamio de cerámica porosa mediante a técnica de conxelación. Este proceso permite a creación de columnas cerámicas con dimensións de poros e direccionalidade controladas.

A innovación clave reside na capacidade das escamas MXene 2D para recubrir uniformemente as superficies internas dos poros interconectados da estada cerámica durante a fase de secado, sen perder ningún dos seus atributos esenciais. Este enfoque garante que as nanofollas están dispostas nunha estrutura 3D, facéndoas máis accesibles para as reaccións e maximizando o seu rendemento electroquímico. O uso de diferentes disolventes durante o proceso de conxelación tamén permite a formación de varias distribucións de poros, mellorando aínda máis a versatilidade do sistema de material.

Os investigadores realizaron experimentos utilizando supercondensadores de dous electrodos "de tipo sándwich" conectados a unha luz LED. Os novos supercondensadores baseados en MXene demostraron valores de densidade de enerxía e densidade de enerxía máis elevados que os alcanzados anteriormente, mostrando o potencial deste sistema de materiais para aplicacións de almacenamento de enerxía. Ademais, a escalabilidade e reproducibilidade do proceso fan que sexa axeitado para a produción en masa, abrindo portas para o seu uso comercial en dispositivos como vehículos eléctricos.

As implicacións desta investigación van máis aló dos MXenes, xa que o enfoque pódese aplicar a outros materiais a nanoescala como o grafeno e a columna vertebral cerámica pódese substituír por polímeros e metais. Este avance ten o potencial de revolucionar o campo do almacenamento de enerxía e abrir o camiño para o desenvolvemento de novas tecnoloxías. A integración de supercondensadores MXene en vehículos eléctricos pode que xa non sexa un soño afastado.

FAQ

Que son os MXenes?

Os MXens son nanomateriais bidimensionais compostos por carburos ou nitruros de metais de transición, caracterizados polas súas escamas ultrafinas.

Cales son os retos aos que se enfronta MXenes nas aplicacións de almacenamento de enerxía?

Durante o procesamento, os MXenes tenden a repocarse, reducindo a súa accesibilidade e impedindo o seu rendemento como supercondensadores.

Como superaron os investigadores este desafío?

Os investigadores desenvolveron un método para infiltrar MXene nun andamio de cerámica porosa mediante fundición conxelada, obtendo unha arquitectura 3D que maximiza o rendemento electroquímico dos MXenes.

Cales son as vantaxes do novo sistema de materiais?

O novo sistema de materiais baseado en MXene demostra unha densidade de enerxía e valores de densidade de enerxía máis elevados, é escalable e pódese producir en masa para dispositivos comerciais.

Que outras aplicacións poden beneficiarse deste sistema de materiais?

Ademais dos dispositivos de almacenamento de enerxía, o sistema de materiais ten posibles aplicacións en baterías, pilas de combustible, sistemas de descarbonización, dispositivos catalíticos e outras tecnoloxías emerxentes.