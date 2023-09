O inesperado descubrimento de vastos depósitos de hidróxeno no leste de Francia

Nos arredores de Folschviller, unha pequena cidade do leste de Francia, tres galpóns modestos chamaron a atención significativa de científicos, xornalistas e público. Estes galpóns sitúanse encima dun pozo que foi perforado inicialmente en 2006 e que agora albergan un sistema de medición de gas chamado SysMoG. Deseñado orixinalmente para detectar a concentración de metano subterráneo, SysMoG fixo un descubrimento sorprendente durante a súa exploración: altas concentracións de hidróxeno.

A unha profundidade de 1,100 metros, a concentración de hidróxeno disolto alcanza o 14 por cento, e podería chegar ata o 90 por cento a 3,000 metros. Estes descubrimentos extraordinarios suxiren que a rexión de Lorena, incluíndo Folschviller, pode albergar un dos depósitos de hidróxeno máis grandes coñecidos do mundo, cun estimado de 46 millóns de toneladas de hidróxeno branco.

O descubrimento destes depósitos de hidróxeno foi un resultado inesperado do proxecto Regalor, que tiña como obxectivo investigar a viabilidade da produción de metano na rexión de Lorena. O proxecto tamén buscaba examinar a presenza doutros gases. Despois do cese da produción de carbón en Lorena en 2004, Francaise de L'Energie propuxo extraer metano dos xacementos de carbón da rexión. O goberno rexional contou coa experiencia do Laboratoire GeoRessources para determinar a viabilidade do proxecto, o que levou ao desenvolvemento de SysMoG en colaboración con Solexperts, unha empresa franco-suíza.

SysMoG está equipado cunha sonda patentada que se pode baixar a profundidades de 1,500 metros. Ao usar unha membrana para separar os gases da auga, a sonda permite a extracción de gases para a análise da superficie. Antes, a presenza de gases subterráneos facía necesario levar auga á superficie e desgasificala.

As medicións iniciais no pozo revelaron que o 99 por cento do gas disolto a 600 metros era metano, sendo o 1 por cento hidróxeno. Non obstante, a medida que o equipo avanzaba máis profundo, observaron un aumento constante na concentración de hidróxeno. No fondo do pozo, o hidróxeno comprendía ao redor do 20 por cento do gas disolto.

Para seguir investigando a concentración de hidróxeno, os investigadores planean medir outros tres pozos a profundidades similares. Se a concentración de hidróxeno permanece alta lateralmente, o seguinte paso consiste en perforar un pozo de 3,000 metros para validar como evoluciona a concentración de hidróxeno coa profundidade. Este esforzo tamén determinará se o hidróxeno está presente en forma disolta ou gasosa.

O descubrimento destes depósitos de hidróxeno podería ter profundas implicacións para o futuro da enerxía limpa. Con o hidróxeno aclamado como un importante candidato a combustible debido ao seu potencial de emisións netas cero, a abundancia de "hidróxeno branco" na rexión de Lorena podería contribuír en gran medida á transición global cara a enerxía limpa.

Definicións:

– SysMoG: Sistema de medición de gases utilizado para medir concentracións de gases subterráneos.

– Metano: gas incoloro e inodoro, frecuentemente asociado ao gas natural e unha fonte de enerxía potencial.

– Pozo: Pozo estreito que se realiza no terreo para extraer recursos naturais ou realizar estudos xeolóxicos.

– Hidróxeno: Gas incoloro que se pode utilizar como fonte de combustible debido ao seu alto contido enerxético.

– Lorena: rexión do leste de Francia coñecida pola súa produción de carbón.

Fontes:

– Jacques Pironon, director de investigación do laboratorio GeoRessources da Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, xornalista afincado en París