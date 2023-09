Os notables achados do Moon Lander e Rover da India

A Organización de Investigación Espacial India (ISRO) enviou recentemente o seu módulo de aterraxe lunar, Vikram, e o seu rover, Pragyan, para explorar o polo sur da Lúa. Aínda que recibiron instrucións para entrar no modo de sono ata o amencer lunar do 22 de setembro, xa proporcionaron algunhas visións fascinantes que deixaron intrigados aos científicos planetarios.

Densidade e temperatura da ionosfera da Lúa

Vikram está equipado cunha sonda que fixo as primeiras medicións da densidade e da temperatura da ionosfera da Lúa. Segundo ISRO, a ionosfera preto do polo lunar é relativamente escasa, cuns 5-30 millóns de electróns por metro cúbico. Esta densidade parece variar ao longo do día lunar. Esta información é crucial para os futuros sistemas de comunicación e navegación lunar, xa que as densidades electrónicas máis altas poden causar atrasos no sinal. Non obstante, o plasma escaso observado por Vikram significa que os posibles atrasos serían mínimos e a transmisión non sería un problema.

Variacións de temperatura no solo lunar

Comprender a temperatura e a condutividade do solo lunar é esencial cando se consideran futuros asentamentos na Lúa. A sonda de temperatura de Vikram, equipada con 10 sensores, revelou interesantes achados. Durante o día, a temperatura a 8 cm baixo a superficie é uns 60 ºC máis baixa que na superficie. Espérase este descenso brusco da temperatura debido ás limitadas propiedades condutoras do solo lunar. Estas medicións difiren das obtidas polo Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA en 2009, o que indica que a temperatura da superficie é significativamente máis quente que a rexistrada anteriormente.

Un sospeitoso terremoto de lúa

Entre as diversas vibracións rexistradas polo sismógrafo de Vikram, un evento chamou a atención dos científicos. O instrumento detectou un pequeno evento sísmico ou o impacto dun diminuto meteorito que diminuíu nuns 4 segundos. Tales ocorrencias espéranse na Lúa debido a pequenos impactos e axustes tectónicos locais. Non obstante, son necesarias máis observacións e unha rede sísmica global na Lúa para comprender plenamente a importancia destes eventos.

Confirmación da presenza de xofre

As probas preliminares de Pragyan confirmaron a presenza de xofre na superficie lunar preto do polo sur. Este é un achado importante xa que o xofre é un elemento clave da rocha fundida. Os científicos cren que a Lúa estivo cuberta unha vez por unha espesa capa de rocha fundida, que finalmente se solidificou para formar a súa superficie. Medindo as concentracións de xofre, os investigadores poden coñecer a historia xeolóxica da Lúa. Non obstante, tamén é posible que o xofre se orixinou a partir dos impactos de asteroides na superficie da Lúa. ISRO pretende combinar os seus descubrimentos cos datos das misións estadounidenses Apollo para comprender mellor a xeoquímica da Lúa.

