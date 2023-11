Os bebés desenvolven a conciencia espacial aos catro meses, segundo o estudo

Unha nova investigación da Universidade de Birmingham revelou que os bebés de tan só catro meses poden comprender a interacción entre os seus corpos e o espazo circundante. Ao realizar un experimento táctil e visual, o estudo descubriu que o cerebro dos bebés é capaz de conectar a vista e o tacto, contribuíndo á súa conciencia espacial. Este descubrimento innovador proporciona información valiosa sobre o desenvolvemento temperán da autoconciencia nos bebés.

Usando un novo enfoque experimental, os expertos do Birmingham BabyLab mostraron aos bebés unha pelota en movemento nunha pantalla que se aproximaba ou se afastaba deles. Durante este proceso, os bebés recibiron unha suave vibración nas súas mans cando o balón estaba máis preto deles, mentres se controlaba a súa actividade cerebral. Os investigadores descubriron que mesmo con só catro meses de idade, os bebés mostraban unha actividade cerebral somatosensorial (táctil) elevada cando o tacto era precedido por un obxecto que se movía cara a eles.

A doutora Giulia Orioli, a investigadora principal do estudo, explicou que estes descubrimentos suxiren que os bebés teñen unha capacidade natural para percibir o espazo que os rodea e comprender como interactúan os seus corpos dentro dese espazo. Esta integración sensorial temperá, coñecida como espazo peripersoal, é un aspecto importante da conciencia humana. O descubrimento suscita preguntas interesantes sobre ata que punto estas habilidades son innatas ou aprendidas.

O estudo tamén explorou as reaccións dos bebés maiores cando se tocan de forma inesperada despois de que a pelota na pantalla se afastase deles. Os investigadores observaron que os bebés de 8 meses mostraban signos de sorpresa na súa actividade cerebral, o que indicaba que non anticipaban o tacto en función da dirección visual do obxecto en movemento. Isto suxire que a medida que os bebés avanzan no seu primeiro ano de vida, o seu cerebro desenvolve unha conciencia máis sofisticada da presenza do seu corpo no espazo.

Os investigadores planean continuar coa súa investigación incluíndo participantes de diferentes grupos de idade, que van desde recentemente nados ata adultos. Os coñecementos obtidos ao estudar a actividade cerebral en adultos poden arroxar luz sobre o desenvolvemento das capacidades multisensoriais dos bebés. Ademais, o equipo espera examinar se os bebés recentemente nados tamén presentan signos de percibir a posición do seu corpo no espazo, o que podería proporcionar unha comprensión máis profunda das orixes da conciencia humana.

Ao desvelar os misterios da conciencia espacial dos bebés, esta investigación non só contribúe á nosa comprensión do primeiro desenvolvemento humano, senón que tamén senta as bases para estudos posteriores que exploren os complexos procesos cognitivos que subxacen á nosa percepción do mundo.

Fonte: Universidade de Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)