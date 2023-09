O futuro da exploración espacial: unha conversa con Eric Ianson da NASA

Nunha próxima conferencia titulada "Planetas, asteroides e lúas... ¡oh!!", Eric Ianson, subdirector da División de Ciencia Planetaria da sede da NASA, analizará os últimos e máis emocionantes esforzos da NASA na exploración espacial. Isto inclúe a recollida de mostras da superficie de Marte, unha demostración da defensa planetaria ao estrelarse intencionalmente unha nave contra un asteroide e a exploración da lúa Europa de Xúpiter e o seu océano cuberto de xeo.

Os fitos que os mozos poden esperar presenciar na súa vida no campo da exploración espacial son difíciles de predicir, xa que a tecnoloxía evoluciona rapidamente e os intereses cambian. Non obstante, hai certas tendencias que se poden identificar. O regreso dos humanos á Lúa e a eventual aterraxe dos astronautas en Marte están no horizonte. As misións robóticas a varios planetas, lúas e pequenos corpos do sistema solar continuarán, centrándose en destinos como a lúa de Xúpiter, Europa, a lúa de Saturno, Titán e Urano. Tamén haberá avances na identificación de mundos habitables fóra do noso sistema solar.

O papel da NASA na consecución dos próximos grandes avances espaciais é vital, aínda que empresas privadas como SpaceX xogan un papel cada vez máis importante nas viaxes espaciais. Aínda que as empresas privadas teñen unha motivación empresarial, a NASA está financiada para acadar obxectivos específicos de ciencia, exploración ou tecnoloxía. As colaboracións coa industria son habituais, pero hai casos nos que a NASA desenvolve instrumentos especializados ou naves espaciais internamente, como os rovers de Marte e a sonda Europa Clipper.

É encomiable o recente logro do programa espacial da India aterrando no polo sur da Lúa. A NASA valora a colaboración internacional e recoñece a importancia de compartir datos da misión en beneficio do descubrimento científico. Animan aos seus colegas internacionais a facer o mesmo, promovendo a exploración pacífica do espazo.

Cando se lle preguntou sobre a súa película ou programa de televisión favorito sobre o espazo ou a exploración espacial, Eric Ianson mencionou varios favoritos, incluíndo "Apollo 13", "The Martian" e "The Empire Strikes Back". Non obstante, finalmente escolleu "The Right Stuff" como a súa mellor elección. A película describe a historia dos astronautas orixinais de Mercury Seven e captura a imaxinación e os desafíos das viaxes espaciais durante unha época na que se facía a transición da ciencia ficción á realidade.

A conferencia Wilder Penfield de Eric Ianson está programada para o 13 de novembro ás 4:XNUMX horas no anfiteatro Jeanne Timmins de The Neuro.

Definición:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, a axencia espacial civil dos Estados Unidos responsable da exploración e investigación espacial do país.

Programa de exploración de Marte: un programa da NASA centrado na exploración de Marte, incluíndo o estudo do clima, a xeoloxía e o potencial do planeta para manter a vida.

Programa de sistemas de enerxía de radioisótopos: un programa da NASA que desenvolve e mantén o uso de sistemas de enerxía de radioisótopos, que proporcionan electricidade para misións no espazo profundo utilizando a calor xerada pola desintegración dos isótopos radioactivos.

Defensa planetaria: estudo e desenvolvemento de métodos para protexer a Terra de posibles impactos de asteroides ou cometas.

Europa - Unha das lúas de Xúpiter que se cre que ten un océano subterráneo de auga líquida debaixo da súa codia xeada.

Servizos comerciais de carga lunar: un programa que ten como obxectivo entregar misións científicas e tecnolóxicas á Lúa mediante asociacións con empresas comerciais.

Perseverance Rover: unha misión da NASA a Marte que ten como obxectivo explorar a habitabilidade do planeta, buscar sinais de vida antiga e recoller mostras para o posible regreso á Terra.

Telescopio espacial James Webb: un próximo telescopio espacial que se lanzará en 2021, deseñado para ser o telescopio espacial máis poderoso xamais construído.

Programa Artemis: un programa da NASA que ten como obxectivo aterrar "a primeira muller e o próximo home" na Lúa para 2024.

