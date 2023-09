Os fósiles de Fujianvenator Prodigiusus proporcionan información sobre a evolución das aves

Científicos de China fixeron un descubrimento emocionante na provincia de Fujian: o fósil dun dinosauro parecido a un paxaro do período xurásico. Chamado Fujianvenator prodigiosus, este achado está arroxando luz sobre a evolución das aves e proporcionando información valiosa sobre como chegaron a ser as aves modernas.

A cuestión de se Fujianvenator se considera un paxaro depende de como definimos un paxaro. Min Wang, un científico destacado no estudo, describe o dinosauro como "raro" e afirma que está lonxe de ser semellante a calquera ave moderna. Non obstante, Fujianvenator pertence a un grupo chamado avialans, que inclúe todas as aves e os seus parentes dinosauros máis próximos que aínda non se consideraban aves.

Unha característica única de Fujianvenator é o seu óso longo da perna, a tibia, que é o dobre que o seu óso da coxa, o fémur. Tamén ten unha cola longa e ósea. As súas extremidades anteriores semellan á de paxaro pero con tres garras nos dedos, o que o distingue das aves modernas. Aínda que o fósil non conserva plumas, Wang sinala que os seus parentes máis próximos e a maioría dos terópodos avialos teñen plumas, o que suxire que o Fujianvenator tamén puido ter plumas.

Determinar o seu estilo de vida é un reto sen un fósil completo, pero os investigadores propoñen dúas posibilidades. Segundo as súas longas patas, Fujianvenator podería ser un corredor rápido ou vadear nun ambiente pantanoso semellante ás grúas ou garzas modernas. Wang inclínase pola idea de que era un corredor.

Este descubrimento tamén engade á complexa comprensión da evolución das aves. As aves descendían de pequenos dinosauros de dúas patas e plumas coñecidos como terópodos durante o período xurásico tardío. A ave máis antiga coñecida, Archaeopteryx, existiu hai uns 150 millóns de anos. Non obstante, hai unha brecha significativa de aproximadamente 20 millóns de anos entre Archaeopteryx e os próximos fósiles de aves, o que destaca a necesidade de realizar máis estudos para cubrir a liña de tempo evolutiva.

En xeral, o descubrimento de Fujianvenator prodigiosus proporciona información valiosa sobre a diversidade de dinosauros parecidos ás aves e os seus hábitats no período xurásico, contribuíndo á nosa comprensión da evolución das aves.

