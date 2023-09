Científicos miden por primeira vez o tamaño do disco de acreción do burato negro

By

Os científicos fixeron un descubrimento innovador ao medir o tamaño do disco de materia que rodea un buraco negro supermasivo por primeira vez. Este achado ten o potencial de ampliar a nosa comprensión de como crecen os buracos negros e como evolucionan as galaxias circundantes.

Os discos de acreción son aneis macizos de gas, po e plasma sobrequentados que xiran arredor dos buracos negros. Están compostos por restos de estrelas trituradas, exoplanetas e outra materia que foi esgazada ao ser arrastrada cara ao horizonte de eventos dun buraco negro. Estes discos emiten unha gama de radiación electromagnética, incluíndo raios X, radiación infravermella, ondas de radio e luz visible, o que os fai detectables polos astrónomos.

Nun estudo recente publicado en The Astrophysical Journal Letters, os investigadores detectaron unha segunda emisión de dobre pico procedente do bordo exterior do disco de acreción que rodea o buraco negro supermasivo III Zw 002. Este descubrimento inesperado permitiulles calcular que o raio da acreción o disco ten uns 52.4 días luz, o que é máis de 9,000 veces a distancia da Terra ao Sol.

Os investigadores non estaban a buscar activamente a segunda emisión de dobre pico, pero estaban recompilando datos para confirmar a presenza do disco de acreción. Usando o espectrógrafo de infravermellos próximos Gemini (GNIRS), puideron detectar emisións en diferentes lonxitudes de onda simultaneamente, o que lles permitiu detectar o segundo pico dobre.

Este descubrimento innovador proporciona novos coñecementos sobre a estrutura xeométrica dos discos de acreción e permitirá aos investigadores observar o proceso de alimentación e a estrutura interna dunha galaxia activa por primeira vez. O equipo planea seguir vixiando o disco de acreción ao redor de III Zw 002 para comprender aínda máis o seu crecemento ao longo do tempo.

Este descubrimento segue outro gran avance na comprensión dos discos de acreción a principios deste ano, onde os científicos crearon discos de acreción artificiais no laboratorio. Aínda que os discos artificiais só duraron pouco tempo, proporcionaron información valiosa sobre como se forman estes discos.

Estes avances na comprensión e medición dos discos de acreción son cruciais para desvelar os misterios dos buracos negros supermasivos e o seu impacto na evolución das galaxias.

Fontes:

– The Astrophysical Journal Letters

– Instituto de Astrofísica de Canarias