O papel dos ventos na fusión das capas de xeo en Groenlandia e na Antártida

Investigadores da Universidade de California, Irvine e da Universidade de Utrecht descubriron que o xeo da superficie de Groenlandia foise derretindo a un ritmo crecente nas últimas décadas, mentres que a tendencia na Antártida está a moverse na dirección oposta. Para un estudo publicado na revista Geophysical Research Letters da American Geophysical Union, os científicos centráronse no papel de Foehn e os ventos catabáticos, os refachos de ladeira abaixo que traen aire cálido e seco en contacto cos glaciares. Descubriron que a fusión da capa de xeo de Groenlandia relacionada con estes ventos aumentou máis dun 10% nos últimos 20 anos, mentres que o impacto dos ventos sobre a capa de xeo antártica diminuíu un 32%.

A investigación mostrou que os ventos de baixada son responsables dunha cantidade significativa de derretimento do xeo superficial en ambas as rexións. O derretimento do xeo na superficie provoca a escorrentía e a hidrofractura da plataforma de xeo, o que aumenta o fluxo de auga doce cara aos océanos e contribúe ao aumento do nivel do mar. Non obstante, os comportamentos do quecemento global nos hemisferios norte e sur levaron a resultados contrastados en Groenlandia e na Antártida.

En Groenlandia, o derretemento da superficie impulsado polo vento vese exacerbado polo quecemento da illa, sendo a luz solar só suficiente para derreter o xeo. A combinación do crecemento do 10% da fusión impulsada polo vento e as temperaturas máis cálidas do aire superficial deu como resultado un aumento do 34% no derretimento total do xeo en superficie. Os autores atribúen este resultado, en parte, á influencia do quecemento global na oscilación do Atlántico Norte, que trouxo aire quente a Groenlandia e outras áreas do Ártico.

Pola contra, o desxeo total da superficie antártica diminuíu aproximadamente un 15% desde 2000. Non obstante, a redución débese en gran parte a unha diminución do 32% no derretemento xerado polo vento en ladeira abaixo na Península Antártica, onde xa colapsaron dúas plataformas de xeo vulnerables. A continua recuperación do buraco de ozono estratosférico antártico, descuberto nos anos 1980, axuda temporalmente a illar a superficie do derretimento.

Os investigadores subliñan a importancia de monitorizar e modelar o derretimento do xeo tanto en Groenlandia como na Antártida, así como estudar a relación entre o vento e o xeo no contexto do cambio climático. Esperan que esta investigación contribúa a reforzar os modelos do sistema terrestre utilizados na ciencia do clima.

Este estudo foi realizado por investigadores da Universidade de California, Irvine e da Universidade de Utrecht, co apoio financeiro do Departamento de Enerxía dos Estados Unidos, a National Science Foundation e a Organización Holandesa para a Investigación Científica.

Fontes: Universidade de California, Irvine e Universidade de Utrecht