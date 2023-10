O fascinante mundo das naves espaciais imaxinarias explorado cunha animación abraiante

Un especialista en CGI coñecido como Hazegrayart creou unha animación fascinante do foguete Copernicus do universo de Flash Gordon. A serie Flash Gordon, orixinada na década de 1930, segue as aventuras dun xogador de polo, un interese amoroso e un científico mentres intentan salvar a Terra da destrución do gobernante do planeta Mongo, Ming o Despiadado. O foguete, creado polo científico Dr. Hans Zarkov, xoga un papel crucial na súa misión.

Nesta impresionante animación, Hazegrayart dá vida ao Copérnico mentres se embarca nunha viaxe polo noso sistema solar e ao espazo exterior en busca do planeta Mongo. O pequeno foguete, deseñado para acomodar a tres persoas, parte dunha aldea e viaxa a diferentes planetas, comezando por Marte. Finalmente chega a Mongo e aterra nun canón nevado, deixando o resto da historia á nosa imaxinación.

Aínda que na animación non se proporcionan detalles sobre as capacidades do barco, pódese deducir dos cómics, series de televisión e películas de Flash Gordon que o Copernicus funciona con algún tipo de unidade de fusión e é capaz de viaxar interestelar. A nave está equipada con instrumentos científicos como telescopios e espectrómetros para tarefas como a minería de asteroides e a exploración planetaria. O interior presenta un centro de mando cunha pantalla de visualización e unha combinación de interfaces de usuario mecánicas e pantallas táctiles.

A animación de Hazegrayart do Copérnico destaca a beleza e a complexidade dos primeiros deseños de exploración espacial que adoitan pasar desapercibidos na industria do entretemento actual. Aínda que hai numerosas naves estelares ficticias creadas para varias franquías, como Star Trek, a animación lémbranos aos engaiolantes conceptos de naves espaciais que naceron da imaxinación humana antes de que a tecnoloxía moderna nos permitise aventurarnos no espazo.

Mentres agardamos a ver se Hazegrayart seguirá traendo máis deseños de exploración espacial no centro de atención, podemos gozar do clip de catro minutos do foguete Flash Gordon a continuación.

