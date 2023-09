O depredador prehistórico: unha amonita atopada no interior dun peixe fosilizado

Os científicos fixeron un descubrimento extraordinario mentres examinaban unha amonita ben conservada e un peixe fosilizado co que se atopou. O sorprendente achado revelou que o peixe tragara a gran amonita, unha ocorrencia que nunca antes se observou. A amonita, un tipo de cefalópodo que se extinguiu hai millóns de anos, puido provocar que o peixe se afogase ou bloquease o seu tracto dixestivo, o que ten consecuencias mortais para o depredador.

O fósil, descuberto en Alemaña en 1977, estivo na colección do Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart. Dous investigadores do museo, Samuel Cooper e Erin Maxwell, publicaron recentemente un artigo na revista Geological Magazine que describe o peixe e a amonita que consumía. A especie de peixe, Pachycormus macropterus, pertencía a un grupo extinto de peixes mariños de aletas raias chamados paquicórmidos. Estes peixes poden variar desde pequenos tamaños ata 50 pés de longo. Aínda que non se entende completamente a dieta dos paquicórmidos, os investigadores atoparon evidencias de que se dirixían principalmente aos cefalópodos de corpo brando e aos peixes máis pequenos.

O descubrimento do peixe coa amonita no seu interior é significativo porque proporciona información sobre o comportamento alimentario e a dieta dos paquicórmidos. Establece que os peixes consumían ocasionalmente cefalópodos sen casca, o que contradí as suposicións anteriores sobre a súa dieta. Segundo Adiel Klompmaker, conservador de paleontoloxía dos Museos da Universidade de Alabama, este achado é notable e axuda a reconstruír as antigas redes tróficas con máis precisión.

O posicionamento da amonita no corpo do peixe e a ausencia de certos ósos que suxiran a descomposición apoian firmemente a teoría de que o peixe tragou a amonita mentres estaba vivo. Aínda que hai probas previas de que os peixes consumían accidentalmente pequenas larvas de amonita, este novo descubrimento suxire que tragar toda a amonita non foi accidental.

Este inusual achado fosilizado proporciona información valiosa sobre antigos ecosistemas mariños e arroxa luz sobre os hábitos de alimentación dos depredadores mariños prehistóricos. Demostra as complexas interaccións e dinámicas que existían entre as especies hai millóns de anos e empurra aínda máis a nosa comprensión da vida prehistórica.

Fontes:

– Cooper, Samuel e Maxwell, Erin. "Evidencia de depredación dunha amonita por parte do peixe extinto Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) do Xurásico Tardío (principios do Titonio) Posidonia Shale do sur de Alemaña". Revista Xeolóxica, 2021.

– Museos da Universidade de Alabama.