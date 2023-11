Novas perspectivas sobre a distribución global de infeccións por virus filamentosos nos corais

By

A enfermidade de perda de tecido de coral pedregoso (SCTLD) causou estragos nas colonias de corais do Caribe desde 2014, o que provocou perdas significativas de poboacións de corais. Aínda que os investigadores investigaron o papel das bacterias no SCTLD, o axente causante segue sen identificar. Non obstante, un estudo recente arroxou luz sobre outro actor potencial da enfermidade: os virus filamentosos.

Un equipo de científicos utilizou a microscopía electrónica de transmisión (TEM) para examinar a presenza de partículas filamentosas similares a virus (VLP) nos dinoflaxelados endosimbióticos dos corais, coñecidos como Symbiodiniaceae. Os investigadores analizaron os corais do Pacífico, incluíndo Acropora hyacinthus e Porites cf lobata, e descubriron que máis do 60% das células Symbiodiniaceae (xénero Cladocopium) albergaban VLP. Curiosamente, a prevalencia de VLP foi maior en Symbiodiniaceae de colonias que experimentaron estrés térmico.

Ademais, o estudo descubriu que as Symbiodiniaceae expulsadas de A. hyacinthus tamén contiñan VLP filamentosas, e estas células estaban máis degradadas en comparación coas súas contrapartes in hospite. Estes VLP tiñan unha lonxitude de aproximadamente 150 a 1500 nanómetros e tiñan un diámetro de 16 a 37 nanómetros, o que indica diferentes etapas dun ciclo de replicación.

Ao contrario das crenzas anteriores, os VLP filamentosos non se observaron só en corais afectados por SCTLD ou rexións específicas de arrecifes. O estudo revelou VLP filamentosos en diversas liñaxes de Symbiodiniaceae, incluíndo Breviolum, Cladocopium e Durusdinium. Este achado desafía a idea de que os virus filamentosos son exclusivos de xéneros particulares de Symbiodiniaceae.

Aínda que o papel dos VLP filamentosos en SCTLD segue sendo inconcluso, esta investigación suxire que estes virus están moi estendidos e infectan habitualmente a Symbiodiniaceae. Para comprender mellor o seu impacto nas colonias de corais, os estudos futuros deberían centrarse na caracterización xenómica destes virus e nas probas empíricas dos seus efectos sobre Symbiodiniaceae.

En xeral, este estudo proporciona novos coñecementos sobre a distribución global das infeccións por virus filamentosos nos corais. Ao desvelar a prevalencia e diversidade destes virus, os científicos poden explorar aínda máis o seu papel nas enfermidades dos corais e desenvolver potencialmente intervencións dirixidas a mitigar os efectos do SCTLD.

FAQs

Que é SCTLD?

A enfermidade da perda de tecido de coral pedregoso (SCTLD) é unha enfermidade altamente contaxiosa que causou perdas importantes de colonias de corais no Caribe desde 2014.

Que son os virus filamentosos?

Os virus filamentosos son partículas similares a virus (VLP) que teñen unha forma alongada que se asemella a filamentos. Asócianse con varias enfermidades nas plantas e descubríronse recentemente nos corais.

Os VLP filamentosos só se atopan nos corais afectados por SCTLD?

Non, detectáronse VLP filamentosos tanto en corais afectados por SCTLD como en aparentemente sans, así como en diferentes rexións dos arrecifes. Non son exclusivos de especies ou xéneros de corais específicos.

Cal é a importancia desta investigación?

Este estudo destaca a presenza xeneralizada de infeccións por virus filamentosos en Symbiodiniaceae, os dinoflaxelados endosimbióticos dos corais. Desafía as suposicións existentes sobre a asociación entre virus filamentosos e SCTLD e abre novas vías para investigar o seu papel nas enfermidades dos corais.