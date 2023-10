Explorando o impacto dos pulsos intensos de raios X nas estruturas de materiais

By

Durante máis dun século, os físicos confiaron na dispersión de raios X para investigar as complexas estruturas de varios materiais. Nos últimos tempos, os láseres de electróns libres de raios X (XFEL) convertéronse nunha opción popular debido á súa capacidade para emitir pulsos intensos de femtosegundo. Non obstante, xorde a pregunta: como afectan estes poderosos pulsos ás propias estruturas que pretenden estudar?

Un grupo de investigadores internacionais buscou arroxar luz sobre este tema realizando un experimento utilizando un XFEL de femtosegundo centrado nunha mostra de nanocristais de silicio. Os seus descubrimentos, publicados en Physical Review Letters, revelaron unha diminución significativa da intensidade da difracción de raios X cando a intensidade do feixe superou un limiar específico. Mediante simulacións, puideron descubrir os poucos femtosegundos iniciais da interacción luz-materia, o que provocou que os átomos dentro do material se revolvesen.

Anteriormente, os estudos sobre as interaccións material-pulso dentro deste rango de intensidade centráronse principalmente nos materiais en fase gaseosa. Para abordar esta lagoa, os científicos realizaron o seu experimento nas instalacións de SACLA en Xapón, irradiando mostras de silicio de 10 μm de espesor con dúas intensidades de feixe diferentes: 2.1 × 1016 W/cm2 e 4.6 × 1019 W/cm2. Curiosamente, observaron que as imaxes de difracción producidas con intensidades de feixe máis altas eran ata un 50% máis tenues do esperado.

A autora Beata Ziaja-Motyka, do Instituto de Física Nuclear da Academia Polaca de Ciencias, subliñou que, aínda que é intuitivo asumir que un maior reconto de fotóns daría lugar a imaxes de difracción máis claras, existe un limiar: aproximadamente decenas de billóns de vatios por centímetro cadrado. – máis aló do cal o sinal de difracción debilita.

Para desvelar este paradoxo, o equipo de investigación recorreu ás simulacións e descubriu que os fotóns de alta enerxía (11.5 keV) dos pulsos intensos non só expulsaban electróns de valencia senón tamén electróns de capas máis profundas máis próximas ao núcleo atómico. Estes buratos profundos afectan esencialmente aos "factores de dispersión atómica" que xogan un papel na determinación dos resultados da difracción. Notablemente, toda esta ionización ocorre dentro dos primeiros 6 femtosegundos da interacción luz-materia.

No futuro, o equipo espera que o seu traballo ache o camiño para novas aplicacións da radiación XFEL de alta intensidade, como o desenvolvemento de dispositivos ópticos innovadores para acurtar o pulso no réxime de raios X. Ademais, comprender como responden os diferentes átomos aos pulsos de raios X ultrarrápidos podería mellorar a precisión da reconstrución de estruturas atómicas en 3D a partir de imaxes de difracción gravadas.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Que é a difracción de raios X?

A difracción de raios X é a dispersión dos raios X pola estrutura atómica ou molecular dun material, o que permite aos científicos determinar a disposición dos átomos ou moléculas dentro dun cristal ou outra substancia cristalina.

Que é un láser de electróns libres de raios X (XFEL)?

Un láser de electróns libres de raios X (XFEL) é un tipo de láser que xera pulsos de raios X moi intensos e coherentes. Os XFEL son ferramentas poderosas utilizadas na investigación científica para investigar a estrutura e a dinámica de diversos materiais.

Como afectan as estruturas materiais os pulsos intensos de raios X?

Os intensos pulsos de raios X poden inducir cambios significativos nas estruturas dos materiais. No caso deste estudo, cando a intensidade do feixe superou un determinado limiar, a intensidade da difracción de raios X diminuíu, o que indica que os átomos do material se revolveron. Estes achados contribúen á nosa comprensión de como os materiais interactúan con pulsos intensos de raios X e poden levar a novas aplicacións en áreas como o acurto de pulsos e a reconstrución de estruturas atómicas en 3D.