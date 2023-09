Os astrofísicos descobren a rápida taxa de consumo dos buracos negros supermasivos

Un estudo innovador liderado pola Northwestern University desafiou as crenzas anteriores sobre os hábitos alimentarios dos buracos negros supermasivos. Ao contrario da idea de que estes buracos negros consumen materia lentamente, as novas simulacións 3D de alta definición mostran que en realidade teñen unha taxa de consumo moito máis rápida.

O estudo revela que os buracos negros que xiran distorsionan o espazo-tempo ao seu redor, facendo que o remuíño de gas coñecido como disco de acreción se rompa. Este proceso crea subdiscos internos e externos, cos buracos negros consumindo primeiro o subdisco interno. Os restos do subdisco exterior caen en fervenza cara ao interior, enchendo o baleiro deixado polo anel interior consumido, iniciando outro ciclo de consumo. Esta nova investigación indica que o proceso de alimentación e recarga ocorre sorprendentemente rápido, levando só uns meses.

Os rápidos ciclos de consumo dos buracos negros supermasivos poden explicar o comportamento errático de certos obxectos no ceo nocturno, como os quásares. Os quásares son coñecidos por arder bruscamente e despois desaparecer sen explicación. O estudo suxire que a drástica variación de brillo observada nestes obxectos podería ser o resultado da destrución e reposición das rexións internas do disco de acreción.

As teorías anteriores sobre os discos de acreción tiveron dificultades para explicar o seu brillo intermitente e atenuación súbita. A suposición de que o gas e as partículas orbitan os buracos negros no mesmo plano e dirección que o xiro do buraco negro simplificou demasiado o seu comportamento. Non obstante, as novas simulacións mostran que a rexión arredor dos buracos negros é moi caótica e tumultuosa.

As simulacións tiveron en conta a dinámica dos gases, o magnetismo e a relatividade xeral e destacaron os efectos do arrastre de cadros. Os buracos negros que xiran arrastran o espazo ao seu redor, facendo que o gas de diferentes partes do disco choque e se achegue ao buraco negro. Esta colisión crea choques brillantes que empurran o material cara ao buraco negro.

A medida que a deformación do disco de acreción se fai máis pronunciada, a rexión máis interna comeza a separarse do resto do disco e tambalearse de forma independente. Isto leva ao desgarro e división dos subdiscos internos e externos, iniciando o frenesí alimentario. O material do disco exterior cae en cascada cara ao disco interior, impulsándoo máis preto do buraco negro para o seu consumo. A forza gravitatoria do buraco negro atrae entón o gas da sección exterior para repoñer a zona interior previamente baleirada.

Esta nova comprensión da rápida taxa de consumo dos buracos negros supermasivos pode proporcionar información sobre o misterioso fenómeno dos quásares de aspecto cambiante. Estes quásares cambian entre estados brillantes e escuros nun período de tempo relativamente curto. As teorías clásicas loitan por explicar a rápida desaparición e recarga de brillo observada nestes obxectos.

O estudo realizado pola Northwestern University arroxa luz sobre a complexa dinámica dos buracos negros supermasivos e os seus discos de acreción, desafiando as suposicións anteriores e proporcionando unha comprensión máis profunda dos obxectos máis extremos do universo.

