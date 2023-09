A FCC require que as constelacións de satélites se coordinen cos astrónomos para minimizar as interferencias

A Comisión Federal de Comunicacións (FCC) actualizou as licenzas de Iceye e Planet, dous operadores de constelacións de satélites, para esixirlles que traballen cos astrónomos para mitigar o impacto que os seus satélites poidan ter na astronomía terrestre. Iceye engadiu oito satélites á súa constelación, mentres que Planet engadiu sete dos seus próximos satélites de imaxe de alta resolución Pelican. Ambas empresas están agora obrigadas a coordinarse coa National Science Foundation (NSF) para chegar a un acordo mutuamente aceptable para minimizar os efectos dos seus satélites na astronomía óptica terrestre.

Este acordo recente segue o requirimento da FCC para SpaceX, que traballara voluntariamente nun acordo de coordinación coa NSF para abordar as preocupacións sobre o impacto da súa constelación Starlink na astronomía. Aínda que as constelacións individuais como Iceye e Planet non presentan grandes riscos, os astrónomos están preocupados de que o efecto agregado de múltiples grandes constelacións poida interferir coas observacións astronómicas.

Os astrónomos colaboraron activamente con SpaceX e outras empresas para reducir o brillo dos satélites, incluído Starlink, para minimizar o seu impacto na astronomía. O obxectivo é garantir que as constelacións de satélites non sexan máis brillantes que a magnitude 7. A NSF tamén está a traballar en acordos de coordinación con OneWeb e Amazon para as súas constelacións. O acordo de OneWeb está completo, mentres que as discusións coa constelación Kuiper de Amazon están nas fases finais.

Os astrónomos eloxiaron á FCC por abordar as súas preocupacións e agradecen os esforzos realizados polas compañías de satélites para mitigar as interferencias. Esta colaboración entre as constelacións de satélites e a comunidade astronómica continuará para futuros sistemas, incluídas as constelacións de segunda xeración previstas por empresas como OneWeb.

Fonte: N/A