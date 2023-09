Os astrónomos descobren a misteriosa explosión cósmica

Os astrónomos fixeron un descubrimento notable: un novo tipo de explosión cósmica que os deixou perplexos. Coñecido como AT2022aedm, este evento ocorreu nunha antiga galaxia onde as estrelas masivas xeralmente non son supernovas. Mostraba as características dunha supernova pero non se axustaba ao perfil habitual. Os investigadores refírense a el como un Luminous Fast Cooler (LFC) debido ao seu extraordinario brillo e ao seu rápido desvanecemento.

O doutor Matt Nicholl da Queen's University Belfast expresou o seu asombro, afirmando: "Levamos máis dunha década buscando as explosións cósmicas máis poderosas, e esta é unha das máis brillantes que vimos". A diferenza das supernovas típicas que se esmorecen gradualmente co paso do tempo, AT2022aedm esvaeceu a menos do un por cento do seu brillo máximo nun mes, esencialmente desaparecendo.

Ademais, a localización do evento engádese ao seu carácter inusual. Ocorreu nunha enorme galaxia vermella situada a dous mil millóns de anos luz de distancia. Espérase que estas galaxias carezan das estrelas masivas necesarias que darían lugar a unha supernova. Como apuntou o doutor Shubham Srivastav tamén da Queen's University de Belfast: "Non deberían ter estrelas o suficientemente grandes como para acabar sendo unha supernova".

Tendo en conta estas discrepancias, os investigadores propuxeron unha explicación intrigante: unha colisión entre unha estrela e un buraco negro relativamente máis pequeno. Esta teoría de colisións aliña cos datos recollidos, descartando a posibilidade doutra supernova. O doutor Nicholl elaborou: "A explicación máis plausible parece ser un buraco negro que choca cunha estrela". Ademais, suxeriu que a busca de máis enfriadores rápidos luminosos, especialmente nas rexións máis próximas do universo, podería arroxar luz sobre este escenario.

Os investigadores tamén descubriron dous casos adicionais de eventos similares en datos arquivados, un de 2009 e outro de 2020. Estas observacións inicialmente non foron identificadas e agora contribúen ao crecente crebacabezas destas estrañas explosións cósmicas.

Os resultados deste estudo, publicados en The Astrophysical Journal Letters, suscitan máis preguntas sobre os misterios do universo e os diversos fenómenos celestes que seguen desafiando a nosa comprensión.

