A misión New Horizons da NASA continuará coa recollida de datos de heliofísica

A NASA anunciou que a misión New Horizons continuará máis aló do seu plan orixinal, centrándose na recollida de datos únicos de heliofísica a partir de 2025. Esta misión estendida permitirá que a nave espacial saia do cinto de Kuiper, onde estivo explorando os confins exteriores do sistema solar desde o seu lanzamento en 2006.

A decisión de estender a misión New Horizons foi impulsada pola posición única da nave espacial no noso sistema solar e as oportunidades que presenta para importantes investigacións heliofísicas. A misión será financiada principalmente pola División de Ciencia Planetaria da NASA e será xestionada conxuntamente polas Divisións de Heliofísica e Ciencia Planetaria da NASA.

Aínda que a comunidade científica non coñece actualmente ningún obxecto alcanzable do cinto de Kuiper, o novo plan permite a posibilidade dun futuro sobrevoo próximo se se identifica. Ademais, a misión estendida axudará a preservar o combustible e reducir a complexidade operativa mentres se realiza a busca dun candidato convincente.

A nave espacial New Horizons, deseñada, construída e operada polo Laboratorio de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, xogou un papel crucial na nosa comprensión do sistema solar exterior. Realizou un sobrevoo de Plutón en 2015 e máis tarde visitou o obxecto Arrokoth do Cinto de Kuiper. O Southwest Research Institute é o responsable de dirixir a misión e dirixir o equipo científico.

A continuación da misión New Horizons proporcionará datos valiosos para a investigación heliofísica e avanzará aínda máis no noso coñecemento do sistema solar. Demostra o compromiso da NASA coa exploración e o descubrimento tanto na comunidade científica como no público en xeral.

