A tan esperada misión Psyche da NASA despegou con éxito da plataforma de lanzamento 39A no Centro Espacial Kennedy en Florida, aliviando as preocupacións anteriores sobre os atrasos. A misión, que ten como obxectivo explorar o asteroide rico en metais Psyche para obter información sobre a formación de planetas rochosos, foi lanzada encima dun foguete Falcon Heavy de SpaceX.

Ademais de estudar o asteroide, a nave tamén leva a demostración da tecnoloxía Deep Space Optical Communications, que ten como obxectivo mellorar o ancho de banda de comunicación utilizando comunicacións ópticas en lugar das tradicionais comunicacións de radiofrecuencia.

O asteroide Psyche de 279 km de ancho é único xa que será o primeiro asteroide de clase metálica que se explore. A nave espacial pasará por unha fase de posta en servizo e recibirá unha asistencia gravitatoria de Marte en 2026 antes de chegar finalmente ao asteroide en 2029. Nas próximas semanas, comprobaranse os instrumentos científicos e os enxeñeiros probarán a demostración da tecnoloxía de comunicacións ópticas.

Un aspecto notable da misión Psyche é o uso do Falcon Heavy de SpaceX, que marca un fito significativo para a NASA. É a primeira vez que o lanzador recibe as "misións máis complexas e prioritarias" da NASA. Esta decisión tomouse despois dun esforzo de dous anos e medio para atopar alternativas ao caro Sistema de Lanzamento Espacial (SLS).

A dependencia de SpaceX destaca as opcións limitadas para os provedores de lanzamento no mundo occidental. Provedores establecidos como United Launch Alliance (ULA) afrontan retos para poñer novos foguetes en liña debido a varios factores, incluídos os conflitos xeopolíticos e as interrupcións da cadea de subministración. Aínda que ULA espera conseguir motores alternativos de Blue Origin, o seu foguete Vulcan afronta importantes atrasos. Os provedores de lanzamento europeos tamén están a experimentar reveses, coa posta en terra do Vega-C e os desvíos de horario para Ariane 6.

A medida que as opcións para os servizos de lanzamento diminúen, as opcións da NASA para as súas sondas e pequenos satélites tamén se están reducindo. Os incidentes recentes, como o fracaso do lanzamento de Rocket Lab en setembro, enfatizan aínda máis a necesidade de provedores de lanzamento alternativos para garantir que SpaceX non se converta na única opción no mercado.

