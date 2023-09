SpaceX lanza 22 satélites mentres a FAA propón unha nova regra para reducir os lixos espaciais

By

SpaceX lanzou con éxito 22 satélites para a súa "constelación" Starlink á órbita terrestre baixa. Os satélites foron enviados ao espazo por un foguete Falcon 9 desde a Estación da Forza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. O impulsor da primeira etapa do foguete aterrou con éxito nunha barcaza no océano. Esta misión marcou o voo número 17 para o reforzo da primeira etapa, que xa lanzou varias cargas útiles, incluíndo misións GPS e Starlink.

Pouco despois deste lanzamento, a Administración Federal de Aviación (FAA) anunciou unha proposta de norma destinada a limitar o crecemento dos detritos orbitais dos voos espaciais comerciais. O obxectivo da FAA é minimizar o risco de colisións con naves espaciais e satélites e promover un ambiente espacial sostible. Os restos orbitais representan unha ameaza para os voos espaciais humanos e os servizos por satélite, como as comunicacións e a vixilancia meteorolóxica.

A regra proposta obrigaría a empresas como SpaceX a deshacerse das etapas superiores dos seus foguetes dunha das cinco formas. Terían que realizar unha entrada controlada, mover o escenario superior a unha órbita de almacenamento ou cemiterio menos conxestionada, envialo nunha órbita de escape terrestre, eliminar os restos nun prazo de cinco anos mediante a eliminación activa de restos ou realizar unha eliminación atmosférica incontrolada. A FAA ten como obxectivo mitigar o risco para as persoas en terra e en voo limitando a reentrada incontrolada das etapas superiores.

A regra proposta da FAA aliñase coas prácticas de mitigación de detritos orbitais do propio goberno dos Estados Unidos para as súas misións espaciais. En breve publicarase no rexistro federal, iniciando un período de comentarios públicos de 90 días. En xullo, había máis de 23,000 obxectos orbitais de máis de catro polgadas. A necesidade dun manexo responsable dos restos espaciais destacou por incidentes como o descubrimento de restos de SpaceX nas Montañas Nevadas e unha explosión de foguetes sen tripulación en abril que provocou a caída de restos preto dunha pequena cidade.

