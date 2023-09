A calor extrema pode levar á extinción de mamíferos en 250 millóns de anos, segundo o estudo

Un estudo recente suxire que a calor extrema causada pola fusión dos continentes da Terra nun supercontinente podería levar á extinción de todos os mamíferos, incluídos os humanos, en 250 millóns de anos. O estudo utilizou modelos climáticos de supercomputadoras para predicir os efectos futuros dos movementos tectónicos e o aumento das emisións de dióxido de carbono (CO2) no planeta.

A medida que os continentes se fusionan, as erupcións volcánicas liberan grandes cantidades de CO2 á atmosfera, o que fai que o planeta se quente significativamente. Este aumento da temperatura crearía un ambiente inhabitable para os mamíferos, xa que están mellor adaptados aos climas fríos e loitan por facer fronte á calor extrema. O futuro supercontinente sería en gran parte inhóspito, con só entre o 8% e o 16% da súa superficie terrestre apta para habitar.

O doutor Alexander Farnsworth, o autor principal do estudo da Universidade de Bristol, explicou que os efectos combinados da continentalidade, un sol máis quente e o aumento dos niveis de CO2 provocarían temperaturas entre 40 °C e 50 °C, o que imposibilita aos mamíferos atopar alimento. e fontes de auga. Os humanos, como outras especies, serían incapaces de arrefriar o seu corpo a través da suor, o que finalmente levaría á súa morte.

O estudo prevé que os niveis de CO2 poderían subir das actuais 400 partes por millón (ppm) a máis de 600 ppm no momento en que se forme o supercontinente, chamado Pangea Ultima. Os investigadores subliñan a importancia de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro para evitar que estes escenarios futuros se produzan antes.

A coautora do estudo, a doutora Eunice Lo, subliñou a urxencia de abordar a actual crise climática, xa que a calor extrema xa está a afectar á saúde humana. É fundamental traballar para lograr as emisións netas cero canto antes para mitigar as consecuencias nocivas do aumento das temperaturas.

Ademais, os investigadores suxiren que á hora de considerar a habitabilidade doutros planetas, debe terse en conta a distribución dos continentes. Un planeta dentro da zona habitable dun sistema solar aínda pode ser inhabitable se os continentes están concentrados nun supercontinente.

Este estudo destaca as posibles consecuencias nefastas do cambio climático e reforza a necesidade de tomar medidas inmediatas para mitigar os seus efectos. Aínda que o prazo previsto é de millóns de anos no futuro, non se debe ignorar o impacto actual do aumento das temperaturas.

Fontes:

– Estudo dirixido polo doutor Alexander Farnsworth e a doutora Eunice Lo da Universidade de Bristol, publicado en Nature Geoscience