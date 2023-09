A dieta "Unha comida ao día": beneficios, riscos e consideracións

By

Sábese que os famosos respaldan varias tendencias de dieta, e unha das últimas modas que está a gañar popularidade é a dieta "unha comida ao día", tamén coñecida como OMAD. Figuras destacadas como Bruce Springsteen e Chris Martin de Coldplay afirmaron que OMAD axúdalles a xestionar o seu peso e manterse en forma.

OMAD é unha versión extrema das dietas de xaxún, como o xaxún intermitente e a alimentación restrinxida no tempo. A distinción clave é que en lugar de xaxún en días específicos ou restrinxir a comida a unha xanela de tempo específica, os seguidores de OMAD consumen todas as súas calorías diarias nunha única comida grande.

Debido á limitada investigación sobre o propio OMAD, a maioría das afirmacións sobre a súa eficacia baséanse en evidencias anecdóticas ou en suposicións extraídas de estudos sobre outras formas de xaxún. Aínda que algunhas evidencias suxiren que certas formas de xaxún intermitente e a alimentación restrinxida no tempo poden axudar na xestión do peso e mellorar os marcadores de saúde metabólica, a investigación aínda está emerxendo.

Un estudo sobre humanos demostrou que consumir unha comida ao día levou a unha maior redución do peso corporal e da masa graxa. Non obstante, tamén resultou nunha redución da masa magra e da densidade ósea, o que podería provocar un deterioro da función muscular e un aumento do risco de fracturas óseas se se segue durante un período prolongado. Os estudos en animais produciron resultados contradictorios, e algúns indican aumento de peso ao consumir unha comida grande.

Son necesarios estudos máis completos que impliquen grupos de participantes máis grandes e poboacións diversas para comprender mellor os efectos do OMAD. Os investigadores tamén deben investigar o impacto a longo prazo do OMAD e considerar varios horarios das comidas e composicións nutricionais.

Aínda que o enfoque dunha comida ao día pode parecer atractivo para o control do peso, pode ser un reto satisfacer todos os requisitos nutricionais, incluíndo enerxía, proteínas, fibra e vitaminas e minerais esenciais, cunha soa comida. A inxestión inadecuada de nutrientes pode provocar perda muscular, constipação e mala saúde intestinal. Debe prestarse especial atención ao consumo adecuado de proteínas, vexetais, froitos secos, sementes, froitas, cereais integrais e produtos lácteos ou alternativas adecuadas para satisfacer as necesidades nutricionais.

É fundamental ter en conta que OMAD non se recomenda para nenos, persoas embarazadas, que planean quedar embarazadas, lactación materna ou con risco de desenvolver un trastorno alimentario. Ademais, debe considerarse a sustentabilidade da dieta e os posibles danos a longo prazo para a poboación en xeral, especialmente porque as celebridades que avalan estas dietas teñen acceso a nutricionistas, dietas de alta calidade e suplementos.

En conclusión, aínda que a dieta OMAD gañou a atención, hai unha escaseza de evidencia científica sobre a súa seguridade e eficacia. Recoméndase consultar a un profesional da saúde ou un dietista rexistrado antes de emprender calquera dieta extrema.

