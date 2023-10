Explorando o papel dos intermediarios de innovación na configuración do futuro da bioloxía da enxeñaría habilitada pola IA

Investigadores do Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) de AMBS realizaron recentemente un estudo titulado "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology", que examina o importante papel. de intermediarios de innovación para influir en ecosistemas innovadores.

O estudo céntrase no campo emerxente da bioloxía da enxeñaría habilitada pola IA (AI-EB) e as súas implicacións na era dixital. Esta fusión de tecnoloxías suscita non só cuestións científicas senón tamén preocupacións éticas, sociais e económicas. Para abordar estes problemas complexos, os investigadores colaboraron con varias partes interesadas profundamente implicadas no ámbito da innovación AI-EB.

O núcleo deste estudo está a indagar sobre como os intermediarios de innovación, actores clave no ecosistema da innovación, están considerando os obxectivos sociais e ambientais xunto aos obxectivos económicos. Aínda que as directrices de innovación responsable fomentan este equilibrio, os resultados revelan que os intermediarios de innovación no campo da bioloxía da enxeñaría tenden a priorizar os métodos tradicionais de ampliación e comercialización.

Espérase que a investigación teña un impacto significativo no desenvolvemento de intermediarios de innovación e na xestión da investigación dentro do dominio AI-EB. Os autores argumentan que un enfoque holístico que considere tanto as implicacións sociais como ambientais da AI-EB, ademais da comercialización, é crucial para aproveitar plenamente o potencial desta tecnoloxía emerxente.

Este estudo arroxa luz sobre a importancia dos intermediarios de innovación para configurar o futuro da bioloxía da enxeñaría habilitada pola IA. Destaca a necesidade dun enfoque consciente que equilibre as consideracións económicas, sociais e ambientais para maximizar os beneficios desta tecnoloxía transformadora.

Fonte: Claire Holland et al, Innovation intermediaries at the convergence of digital technologies, sustainability, and governance: A case study of AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universidade de Manchester)