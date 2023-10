Desbloqueando os segredos dos eucariotas microbianos en ambientes extremos

A investigación en ambientes extremos ampliou moito a nosa comprensión da vida na Terra, pero un grupo importante de organismos pasou por alto en gran parte: os eucariotas microbianos. Estes organismos microscópicos xogan un papel crucial en varios ecosistemas, aínda que pouco se sabe sobre como se adaptan a condicións extremas. Nun esforzo por afondar neste tema, os científicos do Departamento de Bioloxía da Facultade de Artes e Ciencias centraron a súa atención nos protistas que viven en lagos xeotérmicos quentes e ácidos.

Situado no Parque Nacional Volcánico Lassen, en California, o maior lago xeotérmico dos Estados Unidos serve como un sitio de investigación único e desafiante. Coa súa alta temperatura (~52 °C/124 °F) e baixo pH (~2), esta característica xeotérmica quentada por vapor de sulfato ácido é un ambiente ideal para estudar os poliextremófilos, organismos que se adaptaron a múltiples condicións extremas.

Para identificar o mellor lugar para buscar vida eucariota microbiana, os investigadores compilaron unha base de datos de investigacións previas realizadas en ambientes duros. Descubriron que certas liñaxes de amebas foron descubertas con frecuencia en ambientes de temperatura extremadamente alta. Este descubrimento suxire que estudar estas liñaxes podería proporcionar información valiosa sobre como as células eucariotas poden adaptarse á vida en ambientes quentes.

Un estudo particular do equipo de Gordon Wolfe en Cal State Chico revelou a prevalencia da ameba T. thermoacidophilus no lago xeotérmico do Parque Nacional Lassen. Non obstante, non hai rexistros xenéticos para este organismo. Comprender a evolución desta especie nun ambiente tan duro pode dar aos científicos unha mellor comprensión das condicións que poden ser favorables para a vida noutros lugares do universo.

Para investigar máis, Angela Oliverio, profesora asistente de bioloxía, e Hannah Rappaport, membro do seu equipo, visitaron o Parque Nacional Lassen para estudar este protista específico e buscar outros eucariotas extremófilos únicos. Recolleron mostras do lago utilizando unha ferramenta especializada e agora están illando células individuais para a secuenciación do xenoma e identificando as amebas mediante a microscopía.

Aínda que aínda existen moitas incógnitas, esta investigación ofrece esperanza para cubrir algunhas das lagoas de coñecemento actuais e ampliar a nosa comprensión de como os eucariotas poden sobrevivir en ambientes extremos. Sospéitase que a forma ameboide pode desempeñar un papel importante para permitir a persistencia nestas liñaxes eucariotas, pero o mecanismo exacto segue sendo descoñecido. O equipo plantexa a hipótese de que procesos como a transferencia horizontal de xenes e a redución do xenoma puideron contribuír á súa capacidade de adaptación e sobrevivencia en condicións extremas.

Os resultados deste estudo non só contribuirán á nosa comprensión da distribución e evolución da vida na Terra, senón que tamén proporcionarán datos esenciais para reconstruír a árbore da vida. Explorar eucariotas microbianos en ambientes extremos ofrece unha oportunidade sen precedentes para descubrir os segredos ecolóxicos, evolutivos e de bioloxía do xenoma destes organismos ocultos.

