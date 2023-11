O instrumento EMIT da NASA identifica máis de 750 fontes de emisións de gases de efecto invernadoiro

As emisións de gases de efecto invernadoiro seguen aumentando, sen signos de desaceleración, segundo a Organización Meteorolóxica Mundial (OMM). Para controlar e medir estas concentracións crecentes de gases do espazo, a Nasa reutiliza o seu espectrómetro de imaxe, o Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), como un detector de gases de efecto invernadoiro.

Lanzado orixinalmente en xullo de 2022 para mapear minerais en rexións áridas, EMIT demostrou a súa capacidade para detectar emisións de metano do espazo. Aos tres meses do seu lanzamento, o espectrómetro de imaxe identificou máis de 50 "superemisores" de metano en Asia Central, Oriente Medio e o suroeste dos Estados Unidos. Estes superemisores atópanse habitualmente en industrias como os combustibles fósiles, a xestión de residuos e a agricultura.

Un estudo recente publicado en Science Advances revela que desde agosto de 2022, EMIT identificou máis de 750 fontes de emisións, incluídas outras máis pequenas situadas en zonas remotas. O autor principal Andrew Thorpe expresou a súa sorpresa polas capacidades de EMIT, afirmando que o instrumento superou as expectativas iniciais.

Os datos recollidos por EMIT son esenciais para identificar e abordar as fontes de emisións de metano, como vertedoiros, sitios agrícolas e instalacións de petróleo e gas. A NASA subliña que o seguimento das emisións de metano causadas polo home é fundamental para mitigar o cambio climático, xa que o metano ten un maior potencial de captura de calor que o dióxido de carbono.

Baseándose nos seus primeiros 30 días de detección de gases de efecto invernadoiro, EMIT demostrou a súa eficacia na identificación de ata o 85% das penas de metano que se observan normalmente durante as campañas aerotransportadas. Operando desde a Estación Espacial Internacional a unha altitude de aproximadamente 250 millas (400 quilómetros), EMIT cobre amplas áreas da Terra, especialmente as rexións áridas entre os 51.6 graos de latitude norte e sur.

En setembro de 2022, EMIT detectou incluso un grupo de fontes de emisións nunha rexión do sur de Uzbekistán pouco estudada, o que destaca a súa capacidade para descubrir emisións en áreas previamente inexploradas. O instrumento identificou 12 penachos de metano nesta rexión, cun total de aproximadamente 49,734 quilogramos (22,559 libras) por hora.

Ao reutilizar tecnoloxías como EMIT, os científicos e investigadores esperan abordar os niveis crecentes de gases de efecto invernadoiro na nosa atmosfera, mitigando os potenciais impactos catastróficos do cambio climático.

