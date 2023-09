Whale Play: The Fascinating Behavior of Kelping

As baleas son coñecidas pola súa maxestosa presenza no océano aberto, pero sabías que tamén teñen un comportamento lúdico coas algas? Este comportamento, coñecido como kelping, observouse en varias especies de baleas como as baleas grises, as baleas francas australes e norteñas e as baleas jorobadas.

Aínda que hai literatura científica limitada sobre este tema, hai numerosas publicacións en redes sociais e informes de noticias que documentan o xogo das baleas con algas. Os investigadores describiron estas interaccións como un comportamento lúdico, coas baleas que usan algas para varios propósitos. Poden usalo para rascar unha comezón, cepillar os percebes dos bebés ou eliminar parasitos como os piojos da balea, que poden irritar a súa pel.

Os avistamentos de algas adoitan ocorrer en rexións onde abundan as algas. Obsérvase habitualmente ás baleas jorobadas, en particular, facendo este comportamento mentres migran. Estas baleas a miúdo migran máis preto da costa e participan en actividades máis a nivel da superficie, o que as fai máis visibles para os praias e os barcos de observación de baleas.

Grazas aos avances na tecnoloxía dos drons, os investigadores agora teñen unha nova ferramenta para estudar e observar o comportamento do kelping. Os vídeos de drones captaron baleas jorobadas que buscan activamente algas mariñas, con interaccións que duran ata unha hora. Durante o kelping, as baleas levantan as algas mariñas e equilibran na súa tribuna ou cabeza plana. Tamén poden participar en comportamentos cooperativos con outras baleas, como rodar, levantar e equilibrar as algas.

Os investigadores clasificaron o kelping como comportamento de xogo en función de tres criterios. En primeiro lugar, é voluntario e agradable para as baleas. En segundo lugar, é diferente dos comportamentos máis graves e pode ser esaxerado ou incompleto. Por último, as baleas non aparecen estresadas nin con fame, o que indica boa saúde.

Pode haber algo máis de kelping que só xogo. Descubriuse que algunhas especies de algas reducen o crecemento bacteriano, o que podería beneficiar ás baleas ao reducir a presenza de virus e bacterias na súa pel. Ademais, atravesar as algas pode axudar ás baleas a eliminar os hóspedes non desexados, como os percebes e o piollo do mar.

A medida que a tecnoloxía mellora e máis persoas documentan o comportamento da vida salvaxe, é probable que vexamos máis casos de kelping nos próximos anos. Este comportamento lémbranos os misterios que aínda existen dentro de especies de baleas ben estudadas como a balea jorobada. O carácter lúdico e inquisitivo destas criaturas segue fascinándonos e sorprendendo.

Fontes:

– Artigo orixinal de Olaf Meynecke, The Conversation.